Un politicien nommé Hitler Mussolini élu maire au Pérou

·13·Monde
Un politicien nommé Hitler Mussolini élu maire au Pérou

Un politicien nommé Hitler Mussolini Simeon Flores a remporté l'élection municipale dans le petit district de Queropalca, situé dans les Andes péruviennes. Il a obtenu 34,54 % des voix, devançant ses rivaux, selon The Guardian.

Âgé de 45 ans, Flores s'est présenté sous la bannière du parti « Ahora Nación ». Il a recueilli 229 voix, tandis que son plus proche rival, Gaspar Osorio, a terminé deuxième avec 204 voix. Ainsi, Flores a devancé son adversaire de seulement 25 voix.

Le nom du politicien a attiré l'attention de beaucoup. Les prénoms « Hitler » et « Mussolini » rappellent les noms des dictateurs les plus tristement célèbres du XXe siècle : Adolf Hitler et Benito Mussolini.

Selon les informations, Flores a gagné les élections locales qui ont eu lieu le 4 octobre. Au moment de la publication des rapports, sa victoire officielle était attendue. Il prendra ses fonctions de maire le 1er janvier 2027.

Il convient de noter que le fait que le politicien porte le même nom que ces personnages historiques ne signifie pas que ses opinions idéologiques sont similaires aux leurs.

Simeon FloresAhora NaciónÉlections dans les AndesPérouPolitique
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