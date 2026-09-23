Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, des débats politiques organisés à New York par le prestigieux Atlantic Council ont suscité un immense émoi et des controverses passionnées à l'échelle internationale. Selon les informations diffusées par « Anadolu Aynasi », le dirigeant syrien Ahmad ash-Sharaa (anciennement connu sous le nom d'Abu Muhammad al-Jolani) a fait une déclaration inattendue lors de son séjour aux États-Unis, affirmant qu'il n'avait aucun lien avec les terribles attentats terroristes perpétrés le 11 septembre 2001 contre les tours jumelles de New York : « Je n'ai eu aucun lien avec les événements du 11 septembre. À cette époque, j'avais 13 ans. Je ne savais absolument rien de tout cela. Bien sûr, j'exprime mes condoléances à toutes les victimes, qu'elles soient aux États-Unis ou au Moyen-Orient, décédées à la suite des politiques menées dans cette région. ».

Cependant, dès la publication de ses propos, des journalistes et des analystes ont consulté les archives officielles et ont découvert que le politicien s'était contredit ouvertement. Selon les données biographiques officielles, Ahmad ash-Sharaa est né en 1982 à Arabie saouditedans la ville de Riyad. Par conséquent, le jour de la tragédie du 11 septembre 2001, il n'avait pas 13 ans, mais 19 ans ! De plus, l'agence de presse officielle chinoise CCTV a publié en décembre 2024 les aveux personnels d'ash-Sharaa lui-même, dans lesquels le politicien expliquait que les événements du 11 septembre l'avaient fortement marqué dans sa jeunesse, qu'il avait été inspiré par les actions des organisateurs des attentats et qu'il avait commencé à fréquenter des réunions secrètes à Damas. Cela contredit totalement sa déclaration selon laquelle « je ne savais rien et j'avais 13 ans ».

Alors, pourquoi le dirigeant syrien tente-t-il autant de justifier son passé devant l'opinion publique américaine ? Le fait de transformer un jeune homme de 19 ans en un enfant de 13 ans est-il une manœuvre diplomatique, et comment l'Occident évalue-t-il ces contradictions historiques d'ash-Sharaa ?

« 19 ans au lieu de 13, réunions secrètes à Damas et aveux à New York » : 5 points clés de la controverse

Détails les plus importants sur le discours d'Ahmad ash-Sharaa à New York et les faits d'archives :

Justification sur le 11 septembre : Le président syrien a souligné lors du débat de l'Atlantic Council qu'il n'avait aucun lien avec les attentats de 2001 à New York ;

Erreur manifeste sur l'âge : Ash-Sharaa a affirmé avoir eu 13 ans lors des attentats, mais les documents officiels indiquent qu'il est né en 1982, ce qui signifie qu'il avait 19 ans au moment de la tragédie ;

Condoléances aux victimes : Le politicien a exprimé sa compassion non seulement pour les victimes aux États-Unis, mais aussi pour celles décédées au Moyen-Orient à cause de la politique américaine ;

Les archives de CCTV ont révélé : Fin 2024, la chaîne CCTV a diffusé ses propres propos affirmant qu'ash-Sharaa s'était inspiré des événements du 11 septembre pour rejoindre des courants radicaux et des réunions secrètes ;

L'histoire d'« Al-Jolani » : La réputation politique du dirigeant, qui a quitté l'Arabie saoudite pour la Syrie avec sa famille en 1989 et a pris le pseudonyme d'« al-Jolani » en l'honneur du plateau du Golan, est à nouveau sous les projecteurs de la presse occidentale.

Déclaration d'Ahmad ash-Sharaa sur le 11 septembre : comparaison entre les propos de New York et les faits d'archives officiels

Analyse du discours public du dirigeant syrien et de son historique documenté :

Critères et paramètres Déclaration officielle à New York (Atlantic Council) Biographie officielle et preuves d'archives Âge au 11 septembre 2001 « À cette époque, j'avais 13 ans » Né en 1982 — il avait 19 ans à ce moment-là Niveau de connaissance des attentats « Je ne savais absolument rien » Suivi mondial via les médias américains et internationaux Impact de l'événement sur la vie personnelle « Je n'ai eu aucun lien, j'étais ignorant » CCTV : « Les événements du 11 septembre l'ont profondément marqué et ont stimulé ses activités » Début des vues radicales Nié, présenté comme une période naturelle de jeunesse A commencé à assister à des réunions secrètes à Damas après le 11 septembre Lieu de naissance et racines — Riyad (Arabie saoudite), originaire du plateau du Golan Attitude envers les victimes Condoléances aux victimes aux États-Unis et à celles décédées au Moyen-Orient Tentative de créer un équilibre diplomatique

Expertise en politique internationale et géopolitique : Pourquoi ash-Sharaa tente-t-il de réécrire son passé ?

Conclusions des politologues du Moyen-Orient et des analystes de la sécurité internationale :

Créer le statut de « président légitime » devant l'Occident : Ahmad ash-Sharaa, arrivé au pouvoir, est contraint d'effacer complètement son passé extrémiste et toute trace liée à « Al-Qaïda » pour sortir de l'isolement international et être pleinement reconnu par l'ONU, les États-Unis et l'Europe ;

Le facteur du 11 septembre pour l'opinion publique américaine : Dans la politique et la conscience publique américaines, le 11 septembre est considéré comme la tragédie nationale la plus terrible ; tout lien, même minime, avec cette date ou sa justification pourrait anéantir toute coopération financière et politique avec Washington, c'est pourquoi ash-Sharaa tente de se présenter comme « un enfant à l'époque » ;

La conséquence inconfortable du reportage de CCTV : Les propos tenus en 2024, scellés dans les archives, ont créé un piège diplomatique ; les aveux sur les réunions secrètes à Damas et l'inspiration tirée des attaques sont la preuve principale qui remet en question la sincérité du dirigeant pour le renseignement et les médias américains ;

La tactique du parallèle avec les victimes du Moyen-Orient : En mentionnant les Arabes décédés à la suite des opérations américaines en Irak et en Syrie aux côtés des victimes américaines, il tente de maintenir l'équilibre devant le monde arabe et ses partisans, tout en affichant l'image d'un dirigeant qui ne s'est pas agenouillé devant l'Occident.

Les déclarations d'Ahmad ash-Sharaa à la tribune de New York ont une fois de plus mis en lumière le fossé immense entre sa nouvelle image et les faits historiques.

Selon vous, comment ces propos contradictoires du dirigeant syrien sur son âge et les événements du 11 septembre affecteront-ils la confiance des États-Unis et de la communauté internationale envers lui ? Le déni du passé par les politiciens pour accéder au pouvoir est-il acceptable dans la diplomatie occidentale ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cet article retentissant qui révèle les vérités cachées de la politique mondiale avec tous vos amis !