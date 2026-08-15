Ferran Torres révèle pourquoi il a choisi le PSG

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Ferran Torres révèle pourquoi il a choisi le PSG

Le prochain transfert majeur entre les grands clubs européens a officiellement été conclu. L'attaquant de la sélection espagnole et du FC Barcelone Ferran Torres poursuivra sa carrière chez le champion de France, le PSG .

L'attaquant espagnol, qui a rejoint le club parisien, s'est exprimé officiellement pour la première fois sur sa décision et ses objectifs avec sa nouvelle équipe.

« Merci aux dirigeants et à Luis Enrique pour cette opportunité »

Ferran Torres s'est dit heureux d'avoir rejoint le club parisien et a remercié les personnes qui ont joué un rôle important dans son transfert :

« Je suis très heureux de commencer une nouvelle aventure dans un grand club comme le PSG, qui nourrit de grandes ambitions. Je tiens à remercier le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif, Luis Campos et l'entraîneur principal, Luis Enrique, de m'avoir offert cette opportunité.

J'espère pouvoir aider l'équipe de toutes mes forces à remporter le plus grand nombre possible de trophées. »

La période prolifique de Ferran au FC Barcelone

L'attaquant espagnol avait rejoint le club catalan en janvier 2022. Au fil des années passées sous les couleurs blaugrana, il est devenu l'une des principales armes offensives de l'équipe :

  • Nombre de matchs : Toutes compétitions confondues, au total 207 matchs officiels ;

  • Buts : Inscrits dans les cages adverses, 65 buts ;

  • Passes décisives : Transmises à ses coéquipiers, 23 passes décisives.

Désormais, Ferran Torres tentera de renforcer la ligne offensive du PSG sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur qu'il connaît bien, en Ligue 1 et en Ligue des champions.

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Ferran TorresBarcelonePSGLuis EnriqueEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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