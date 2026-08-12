La reconnaissance mondiale de Luis Enrique : « Le début d’une nouvelle ère ! »

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La reconnaissance mondiale de Luis Enrique : « Le début d’une nouvelle ère ! »

La sélection espagnole a battu l’Argentine, championne du monde en titre, 1-0 en finale de la Coupe du monde 2026, remportant ainsi le deuxième trophée mondial de son histoire. Luis Enrique, entraîneur du PSG et ancien sélectionneur, du média 20minutos a évoqué cette réussite historique et l’âge d’or du football espagnol dans une interview accordée au média.

« La deuxième étoile — ce n’est que le début »

Après le triomphe de l’Espagne au Mondial, Luis Enrique a souligné que le football espagnol avait atteint son sommet et que cette période de succès allait se poursuivre :

« Le football espagnol est actuellement au plus haut niveau. Après avoir brodé la deuxième étoile tant convoitée sur notre maillot, je suis fermement convaincu que cette grande victoire ouvrira une nouvelle ère de triomphes pour notre sélection et pour l’ensemble du football espagnol.

À son époque, le regretté Luis Aragonés avait posé les fondations de notre style de jeu, fondé sur les combinaisons et la possession du ballon. Plus tard, Pep Guardiola et le FC Barcelone ont montré au monde ce même football séduisant et offensif, en enchaînant les victoires. Ce sont eux qui ont ouvert la voie triomphale aux champions du monde actuels », a déclaré Luis Enrique.

Triomphe de l’autre côté du Pacifique : comment l’Espagne a détrôné l’Argentine ?

La finale de la Coupe du monde 2026 a été marquée par une lutte intense et acharnée. Dans une rencontre riche en rebondissements, les Espagnols ont scellé leur victoire 1-0 grâce à leur solidité tactique et leur détermination, s’adjugeant le trophée.

Grâce à cette victoire, l’Espagne a réédité, des années plus tard, son succès de 2010 en Afrique du Sud et prouvé qu’elle était la meilleure sélection nationale du monde.

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Luis EnriqueEspagneArgentinePSGBarcelone
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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