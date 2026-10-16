Le président russe fait une déclaration ferme après les frappes sur des sites de commerce électronique

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Le président russe fait une déclaration ferme après les frappes sur des sites de commerce électronique

Le président russe Vladimir Poutine a souligné que la partie ukrainienne aurait dû prendre en compte les graves conséquences avant de lancer des attaques contre les grands réseaux de commerce électronique russes — Wildberries et Ozon ainsi que d'autres infrastructures. S'exprimant lors du forum-congrès de l'organisation « Delovaya Rossiya », le chef de l'État a annoncé que Moscou avait déjà commencé à riposter par des frappes dévastatrices.

Selon Poutine, les actions de la partie adverse se sont intensifiées, touchant désormais les grands systèmes numériques utilisés par la population civile.

« Nous pensions qu'ils n'iraient pas jusque-là »

S'adressant aux participants du forum, Vladimir Poutine a évoqué le fait que l'adversaire a pris pour cible les géants du commerce électronique :

  • Attaques contre les plateformes : « Nous avons été confrontés aux actions de l'adversaire visant nos plateformes électroniques — tant Wildberries qu'Ozon. Ils prennent toujours des mesures que, pour être honnête, nous aurions dû prévoir. Mais nous pensions qu'ils n'iraient pas jusque-là ;

  • Tactique de réponse et demande d'aide : Ils ont osé le faire, et maintenant nous commençons à répondre. Après cela, ils courent immédiatement vers leurs parrains pour supplier d'exercer une pression sur nous et de nous arrêter ».

Énergie, raffineries et centres de données : Détails des frappes de représailles

Le président russe a comparé la situation autour des places de marché aux frappes menées contre les réseaux énergétiques :

  • Raffineries de pétrole : Poutine a noté qu'hier et aujourd'hui, il y a eu des tentatives de frapper certaines raffineries de pétrole et installations, qui n'ont pas causé de dommages graves, mais que ces attaques ne cessent pas ;

  • Centres de traitement de données : « C'est la même situation avec les plateformes de commerce électronique. Ils ont fait le premier pas et nous avons commencé à répondre. Maintenant, de leur côté, ils crient à l'aide concernant l'énergie, les centres de traitement de données et d'autres objets importants ;

  • Conclusion ferme : C'est eux qui ont commencé. Ils n'auraient pas dû. Avant de faire ce pas, il fallait bien réfléchir aux conséquences qu'il entraînerait ».

Ces déclarations montrent que les affrontements entre les deux parties s'intensifient non seulement sur la ligne de front traditionnelle et dans les réseaux énergétiques, mais aussi au niveau de l'infrastructure numérique, du commerce électronique et des centres de serveurs.

Vladimir PoutineWildberriesOzonRéseaux énergétiquesRussie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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