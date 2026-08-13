L’application Wildberries est de retour sur l’App Store américain

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L’application Wildberries est de retour sur l’App Store américain

L’application mobile de la célèbre marketplace Wildberries a pleinement repris son activité sur l’App Store aux États-Unis. Le service de presse de la société объединée Wildberries & Russ l’a annoncé, en s’appuyant sur des informations publiées par Ixbt.com. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger à nouveau l’application et installer ses dernières mises à jour. Ixbt.com l’indique .

Rappelons que la disparition de l’application du segment américain de la plateforme Apple avait été constatée le 12 août de cette année, vers 17 h 30, heure de Moscou. Les utilisateurs connectés à la région américaine ne pouvaient alors plus trouver le client de la boutique en ligne ni le télécharger sur leurs appareils. Il a été précisé que cet incident technique n’avait pas affecté les utilisateurs d’autres pays.

Situation de l’application dans les autres régions

Selon les représentants de l’entreprise, l’application Wildberries a continué de fonctionner sans interruption sur les App Store de Russie et d’autres pays. Pour les utilisateurs qui l’avaient déjà installée sur leurs appareils, toutes les fonctionnalités et la capacité de fonctionnement de l’application étaient restées pleinement disponibles. Cela montre que le problème n’était pas de portée mondiale et qu’il se limitait à un segment régional particulier.

Le service de presse de RWB a confirmé que les utilisateurs américains pouvaient à nouveau rechercher, télécharger et mettre à jour l’application. Toutefois, l’entreprise n’a pas dévoilé les facteurs ayant entraîné le retrait temporaire du programme ni les causes réelles de la situation.

L’importance de telles situations

Dans l’économie numérique moderne, la disparition, même temporaire, des applications de grandes marketplaces des boutiques d’applications peut créer de nombreuses difficultés pour les utilisateurs et les entreprises. Les règles des plateformes et les exigences techniques revêtent une importance particulière pour les sociétés actives à l’international. Aujourd’hui, les acteurs du marché technologique s’efforcent de remédier rapidement à ce type de dysfonctionnement.

Selon les experts, de telles situations peuvent souvent être provoquées par la modération interne de la plateforme, les processus de vérification des mises à jour ou des erreurs techniques. Dans le cas de Wildberries, la résolution rapide du problème et le rétablissement de l’accès à l’application pour les utilisateurs américains constituent une étape importante.

WildberriesApp StoreMarketplaceTechnologieApplication
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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