L’activité publicitaire chute après les attaques contre les entrepôts de Wildberries

·47·Technologie
L’activité publicitaire chute après les attaques contre les entrepôts de Wildberries

L’activité publicitaire sur Wildberries, le principal marketplace russe, a fortement diminué après les incidents liés aux attaques de drones contre ses entrepôts. Selon le journal Kommersant, cette situation affecte sérieusement la promotion des produits et le maintien des volumes de ventes. Ixbt.com rapporte .

Selon l’agence publicitaire Digital Budget, les dépenses consacrées à la promotion directe par bannières ont diminué de 63 % en juillet par rapport à juin. Les experts expliquent cette baisse par les restrictions d’accès à l’assortiment de la plateforme commerciale.

Gel des budgets publicitaires

Les principales agences publicitaires indiquent que de nombreuses entreprises ont entièrement gelé leurs budgets marketing ou réduit considérablement leurs investissements promotionnels. Cette tendance est particulièrement visible dans les secteurs des produits de grande consommation (FMCG), de la pharmacie, de l’électroménager et de l’électronique.

La demande pour l’inventaire click-in interne utilisé pour promouvoir les produits sur la plateforme a également fortement diminué. Par conséquent, le coût pour mille impressions (CPM) a baissé d’environ 10 à 15 %, selon la catégorie.

Réaction du marketplace et des experts

Les représentants de Wildberries reconnaissent une évolution des volumes de promotion publicitaire, mais soulignent que l’ampleur rapportée dans les informations diffusées est exagérée. L’entreprise explique que les vendeurs réévaluent actuellement leurs modèles financiers et mesurent l’impact de la situation sur leurs activités.

Pour soutenir les vendeurs, le marketplace a déjà calculé des promo-bonus en deux étapes, qui peuvent être utilisés pour promouvoir les produits. Malgré cela, cette plateforme publicitaire reste l’un des principaux canaux du marché : le volume du retail media en Russie devrait atteindre 580 milliards de roubles en 2025.

WildberriesPublicitéE-CommerceAttaques De DronesMarketplace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les États-Unis et 38 autres pays exigent une notification préalable des lancements de missilesLes États-Unis et 38 autres pays exigent une notification préalable des lancements de missilesAujourd'hui, 11:57Le flagship Redmi K100 Pro Max dévoilé avec une énorme batterie et un processeur puissantLe flagship Redmi K100 Pro Max dévoilé avec une énorme batterie et un processeur puissantAujourd'hui, 10:54La start-up indienne Yulu lève 93 millions de dollars pour agrandir sa flotte de vélos électriquesLa start-up indienne Yulu lève 93 millions de dollars pour agrandir sa flotte de vélos électriquesAujourd'hui, 09:59L’application Yandeks Pey retirée de l’App StoreL’application Yandeks Pey retirée de l’App StoreAujourd'hui, 09:20La NASA invite l’Inde à créer une base lunaireLa NASA invite l’Inde à créer une base lunaireAujourd'hui, 08:22Il s’est avéré que Chuwi a trompé ses clients avec son prochain ordinateur portableIl s’est avéré que Chuwi a trompé ses clients avec son prochain ordinateur portableAujourd'hui, 06:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants