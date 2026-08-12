L’activité publicitaire chute après les attaques contre les entrepôts de Wildberries

L’activité publicitaire sur Wildberries, le principal marketplace russe, a fortement diminué après les incidents liés aux attaques de drones contre ses entrepôts. Selon le journal Kommersant, cette situation affecte sérieusement la promotion des produits et le maintien des volumes de ventes. Ixbt.com rapporte .

Selon l’agence publicitaire Digital Budget, les dépenses consacrées à la promotion directe par bannières ont diminué de 63 % en juillet par rapport à juin. Les experts expliquent cette baisse par les restrictions d’accès à l’assortiment de la plateforme commerciale.

Gel des budgets publicitaires

Les principales agences publicitaires indiquent que de nombreuses entreprises ont entièrement gelé leurs budgets marketing ou réduit considérablement leurs investissements promotionnels. Cette tendance est particulièrement visible dans les secteurs des produits de grande consommation (FMCG), de la pharmacie, de l’électroménager et de l’électronique.

La demande pour l’inventaire click-in interne utilisé pour promouvoir les produits sur la plateforme a également fortement diminué. Par conséquent, le coût pour mille impressions (CPM) a baissé d’environ 10 à 15 %, selon la catégorie.

Réaction du marketplace et des experts

Les représentants de Wildberries reconnaissent une évolution des volumes de promotion publicitaire, mais soulignent que l’ampleur rapportée dans les informations diffusées est exagérée. L’entreprise explique que les vendeurs réévaluent actuellement leurs modèles financiers et mesurent l’impact de la situation sur leurs activités.

Pour soutenir les vendeurs, le marketplace a déjà calculé des promo-bonus en deux étapes, qui peuvent être utilisés pour promouvoir les produits. Malgré cela, cette plateforme publicitaire reste l’un des principaux canaux du marché : le volume du retail media en Russie devrait atteindre 580 milliards de roubles en 2025.