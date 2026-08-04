Ozon teste une intelligence artificielle pour aider aux achats

La célèbre marketplace Ozon a commencé à tester un nouvel assistant basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour simplifier considérablement les achats de ses utilisateurs. Selon les informations diffusées par l’agence TASS, cette fonctionnalité est actuellement activée pour un nombre limité d’utilisateurs et s’adresse principalement aux acheteurs qui n’ont pas encore totalement décidé quoi acheter. Ixbt.com rapporte cette information.

Aujourd’hui, l’immense choix de produits et le vaste assortiment des boutiques en ligne compliquent souvent le processus de sélection. L’assistant basé sur l’intelligence artificielle lancé par Ozon vise précisément à résoudre ce problème, en aidant les acheteurs à sélectionner les produits les plus adaptés grâce à une approche personnalisée.

Comment fonctionne l’intelligence artificielle

Selon TASS, le nouvel assistant virtuel fonctionne à partir des données non personnalisées de la plateforme Ozon. Pour formuler des recommandations précises, le système analyse en profondeur les requêtes de recherche de l’utilisateur, son historique d’achats, les avis laissés ainsi que les prix actuels des produits.

L’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est très simple : il suffit de passer en mode spécial d’intelligence artificielle. Une fenêtre de chat dédiée s’ouvre alors à l’écran, permettant à l’assistant virtuel d’échanger avec l’acheteur et de lui poser plusieurs questions de clarification.

Avantages et critères de sélection

Au cours de l’échange, l’intelligence artificielle précise des éléments importants tels que le budget de l’acheteur, les caractéristiques souhaitées du produit ou l’usage prévu de l’article. À partir des réponses fournies, une liste des options les plus adaptées est ensuite établie.

Les technologies modernes prennent en compte non seulement le prix des produits, mais aussi les délais de livraison, la note globale attribuée par les utilisateurs et les avis authentiques laissés par d’autres acheteurs. Cela rend la décision finale plus fiable et plus rapide.

Selon les experts, l’introduction de tels assistants intelligents pourrait faire entrer l’expérience client dans le commerce électronique à un nouveau niveau. Actuellement en phase de test, cette fonctionnalité devrait à terme être déployée auprès de tous les utilisateurs.