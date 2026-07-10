Wildberries met à jour son système de paiement pour son service de revente : payez après avoir vérifié le produit

Wildberries, l'une des plus grandes places de marché sur les marchés russe et d'Asie centrale, a introduit une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme de seconde main, « WB Resayl ». Désormais, les utilisateurs peuvent payer les articles commandés dans la section de vente entre particuliers uniquement après avoir reçu le produit. Cette innovation devrait accroître considérablement le niveau de sécurité et de confiance pour les acheteurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le service de presse de Wildberries & Russ, cette fonction rend les relations commerciales entre utilisateurs (C2C) plus transparentes. Alors qu'auparavant, la section de revente présentait certaines restrictions liées au système de paiement, l'acheteur a désormais la possibilité de vérifier l'état du produit au point de retrait avant d'effectuer le transfert d'argent. Cela est particulièrement important pour ceux qui achètent des vêtements et des chaussures sur le marché de l'occasion.

Taux de croissance de la plateforme et catégories populaires

Actuellement, la plateforme « WB Resayl » est en phase de développement rapide. Selon les statistiques, plus de 1,5 million d'annonces actives sont publiées sur le site. Des centaines de milliers de nouvelles offres sont ajoutées chaque mois, ce qui témoigne du fort intérêt des utilisateurs pour ce format de vente.

Le nombre d'utilisateurs de la plateforme augmente également de manière stable. Chaque mois, plus de 100 000 nouveaux vendeurs et acheteurs rejoignent cet écosystème. La liste des produits les plus vendus et les plus demandés est la suivante :

Vêtements et accessoires ;

Chaussures de différents styles ;

Littérature artistique et éducative (livres).

Les analystes de Wildberries soulignent que le taux de réussite des transactions sur la plateforme dépasse 83 %. Ce chiffre est très élevé pour le marché de la revente et reflète la confiance mutuelle entre les utilisateurs.

Intégration et questions de sécurité

Le service « WB Resayl » est entièrement intégré à l'écosystème Wildberries. Cela signifie que la publication d'annonces, le traitement des commandes, la logistique et la livraison des produits sont effectués via l'infrastructure existante de la place de marché, préservant ainsi le confort habituel des utilisateurs.

L'introduction du système de paiement différé protège non seulement l'acheteur, mais aussi le vendeur. Étant donné que toutes les transactions financières sont effectuées au sein de la plateforme, les cas de fraude sont évités. Compte tenu de l'activité de Wildberries sur le marché ouzbek, de telles mises à jour technologiques pourraient également avoir un impact positif sur l'expérience des utilisateurs régionaux à l'avenir.

Selon les experts, le développement du marché de l'occasion joue un rôle important dans la durabilité écologique et la formation d'une culture de consommation consciente. En ajoutant de nouvelles fonctionnalités dans ce domaine, Wildberries vise non seulement à augmenter le volume des ventes, mais aussi à créer un environnement numérique sûr pour ses utilisateurs.