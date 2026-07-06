Wildberries commence à marquer les avis modifiés par intelligence artificielle

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Wildberries commence à marquer les avis modifiés par intelligence artificielle

La plateforme Wildberries, l'une des plus grandes places de marché russes, a commencé à tester un système utilisant l'intelligence artificielle (AI) pour vérifier les photos dans les avis laissés par les utilisateurs. Cette nouveauté permet aux acheteurs d'obtenir des informations plus précises et impartiales sur les produits. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le service de presse de Wildberries & Russ (RWB), des algorithmes spéciaux analysent les photos jointes aux avis pour détecter des signes de traitement génératif ou de retouche importante. Si le système détecte que l'image a été artificiellement modifiée, une marque spéciale apparaîtra à côté de la photo.

Dans le cadre du nouveau système, les images jugées suspectes « Ressemble à de l'AI » (Похоже на ИИ) seront marquées avec cette mention. Cette mesure aide les acheteurs à distinguer l'aspect réel du produit de sa version éditée. Selon ixbt.com, une telle marque ne signifie pas que l'avis est totalement faux, mais avertit simplement que des modifications ont été apportées aux informations visuelles.

Un pas vers une transparence accrue

Le processus de vérification est entièrement automatisé et le système recherche des traces techniques et des signes de traitement caractéristiques de l'AI lors de l'analyse des fichiers multimédias. Il est important de noter que les avis portant une telle marque ne sont pas supprimés de la plateforme et restent visibles pour les autres utilisateurs.

Les représentants de l'entreprise soulignent que l'objectif principal de cette initiative est d'accroître la transparence des avis laissés par les utilisateurs. Cela est particulièrement pertinent pour des catégories comme les vêtements, les cosmétiques et les articles ménagers, où l'apparence joue un rôle crucial.

Compte tenu du fait que de nombreux acheteurs en Ouzbékistan utilisent activement les services de Wildberries, cette fonctionnalité devrait également être utile aux consommateurs locaux. Les photos réelles sont indispensables pour évaluer la qualité d'un produit à distance.

Actuellement, le nouveau système est testé à une échelle limitée. Une fois les tests terminés avec succès, la fonction de détection par AI sera déployée pour tous les participants au marché et les utilisateurs. Cela marquera une nouvelle étape dans le contrôle de la qualité du contenu dans le commerce en ligne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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