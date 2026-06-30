Wildberries instaure un système de vérification IMEI pour les smartphones haut de gamme

Wildberries, la plus grande marketplace de Russie, instaure de nouvelles règles pour assurer la sécurité des ventes d'électronique et protéger les acheteurs contre la fraude. À partir du 1er juillet, un système de vérification des codes IMEI pour les smartphones coûteux sera déployé dans tous les points de retrait (PVZ) de l'entreprise. Cette mesure vise principalement à empêcher le remplacement des appareils ou la livraison de produits contrefaits. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le service de presse de Wildberries et de la société Russ, la nouvelle règle s'applique aux smartphones Apple et Samsung dont le prix est supérieur à 40 000 roubles. L'IMEI (International Mobile Equipment Identity) est un numéro d'identification unique à 15 chiffres attribué à chaque appareil mobile par le fabricant, garantissant l'unicité du gadget. En comparant ces numéros, l'acheteur peut s'assurer qu'il reçoit exactement le produit original commandé.

Nouvelles opportunités pour les acheteurs

Selon la nouvelle procédure, le client a le droit de demander au gestionnaire du point de retrait de vérifier le code IMEI du smartphone lors de la réception de la commande. La vérification s'effectue en comparant le numéro sur l'emballage du produit avec le numéro dans le système interne de l'appareil. Il est important de noter qu'il est possible de déterminer le numéro d'identification international sans même activer le smartphone.

Si les numéros IMEI sur l'emballage et sur l'appareil ne correspondent pas, l'acheteur peut refuser immédiatement de réceptionner le produit. Selon les règles de Wildberries, dans ce cas, le produit est retourné et les fonds sont remboursés à l'acheteur, même si l'emballage a été ouvert. Cette règle vise à renforcer la confiance entre les vendeurs et les acheteurs sur la marketplace.

Contrôle lors du processus de retour

La vérification du code IMEI devient obligatoire non seulement lors de la remise du produit, mais aussi lors de son retour (vozvrat). Cette mesure a été conçue pour protéger les vendeurs. Dans certains cas, des acheteurs malhonnêtes tentent de retourner un modèle défectueux ou ancien après avoir reçu l'appareil original. Désormais, ces fraudes seront limitées.

Étant donné que la plateforme Wildberries se développe activement pour les utilisateurs ouzbeks, l'instauration de telles mesures de sécurité sur le marché voisin russe pourrait avoir un impact positif sur la qualité du service régional à l'avenir. Pour l'instant, cette nouveauté ne s'applique qu'aux points de retrait sur le territoire russe, mais l'entreprise continue d'améliorer les normes de sécurité dans toutes les régions.

Selon les experts, les modèles coûteux de marques comme Apple et Samsung sont souvent la cible des fraudeurs. D'après Ixbt.com, des solutions techniques telles que la vérification IMEI devraient réduire les situations conflictuelles sur les marketplaces de 30 à 40 %. Cela contribuera à accroître la réputation du géant du commerce en ligne.