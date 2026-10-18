Une nouvelle espèce de plante découverte au Pérou nommée en l'honneur de Messi

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Une nouvelle espèce de plante découverte au Pérou nommée en l'honneur de Messi

Une nouvelle espèce de plante découverte au Pérou a été nommée en l'honneur de la star argentine du football Lionel Messi et baptisée Salvia messii . Cette plante, que l'on trouve dans les Andes centrales et méridionales, est classée comme espèce menacée. L'information a été rapportée par l'agence de presse officielle péruvienne Agencia Andina.

La couleur des fleurs a également influencé le nom de la plante. Les pétales bleu clair et blancs rappellent les couleurs du maillot de l'équipe nationale d'Argentine. Salvia messii appartient à la famille des Lamiacées et peut atteindre 1,5 mètre de hauteur.

La nouvelle espèce a été étudiée par le botaniste péruvien Paul Gonzales, le chercheur indépendant argentin Rolando Uria et Jan Capcha-Ramos. Les résultats de l'étude ont été publiés le 2 octobre 2026 dans la revue scientifique Phytotaxa . Compte tenu de la zone de répartition limitée de la plante, les scientifiques l'ont classée comme espèce menacée.

Pour rappel, Lionel Messi joue depuis 2023 pour le club américain Inter Miami. Au cours de sa carrière, il a également évolué au sein du FC Barcelone en Espagne et du Paris Saint-Germain en France.

Vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine, Messi est également champion olympique de Pékin 2008 et double vainqueur de la Copa América. Il a remporté le Ballon d'Or à huit reprises.

Lionel MessiSalvia messiiPérouPhytotaxaBotanique
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