Le 27 novembre 2026 au matin, dans la province de Callao au Pérou, (Callao) des criminels armés et masqués ont attaqué un fourgon blindé transportant des objets de valeur. L'incident s'est produit vers 06h30 heure locale, sur l'autoroute Costa Verde (Costa Verde) menant à l'aéroport international Jorge Chávez, près de la capitale Lima.

Plus de 30 coups de feu tirés : comment l'attaque a-t-elle été menée ?

Selon les informations, entre 8 et 10 braqueurs masqués ont bloqué la route du SUV blindé noir à l'aide de plusieurs véhicules. Ensuite, les criminels ont tiré plus de 30 coups de feu sur le véhicule, brisé les vitres et se sont enfuis avec des valises et des sacs contenant des lingots d'or et des bijoux.

La fusillade a fait deux blessés parmi les occupants du véhicule : Vijay Pagrani Iza, un ressortissant indien de 29 ans, et Mari Natali Miranda Espinoza, une ressortissante péruvienne de 35 ans. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital et leur état est jugé stable.

Enquête policière et preuves clés

La Police nationale du Pérou (PNP) a lancé une opération de recherche spéciale pour capturer les braqueurs. Voici les détails connus sur l'incident :

Indicateurs Informations officielles préliminaires Date, heure et lieu 27 novembre 2026, à 06h30 — Province de Callao, Costa Verde autoroute (route de l'aéroport Jorge Chávez) Nombre de braqueurs et mode opératoire 8 à 10 individus masqués ont bloqué la route avec plusieurs voitures et ont tiré plus de 30 coups de feu sur le véhicule blindé Butin volé Lingots d'or et valises et sacs contenant des bijoux (valeur exacte en cours d'évaluation) Victimes Vijay Pagrani Iza (29 ans, Inde) et Mari Natali Miranda Espinoza (35 ans, Pérou) — état stable Indices clés de l'enquête La plaque d'immatriculation de l'une des voitures utilisées lors de l'attaque (déjà enregistrée dans des affaires de trafic d'armes et d'assassinats) a été identifiée, et des téléphones portables abandonnés lors de la fuite téléphones portables ont été retrouvés

Selon vous, la réalisation d'un braquage aussi organisé et audacieux sur une autoroute majeure menant à un aéroport international ne démontre-t-elle pas la nécessité de renforcer les mesures de sécurité ?

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