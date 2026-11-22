À l'aéroport du Pérou, trois valises destinées à être exportées vers l'Allemagne ont attiré l'attention des inspecteurs. Lors de l'inspection des bagages, il a été découvert que plus de 3000 tarentules y étaient cachées.

Il a été rapporté que les araignées rares étaient dissimulées dans les valises parmi des chaussettes sales. Cette méthode a été utilisée pour tenter de déjouer les contrôles aéroportuaires.

Trois personnes ont été arrêtées en lien avec cet incident. Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été fournie sur la destination et l'objectif du transport des tarentules.

Cet incident a démontré une fois de plus l'importance cruciale du contrôle contre le trafic illégal d'animaux dans les aéroports.