Plus de 3 000 tarentules cachées dans des chaussettes : une contrebande insolite déjouée au Pérou (vidéo)

Plus de 3 000 tarentules vivantes destinées à être exportées illégalement vers l'Allemagne ont été saisies à l'aéroport international de Lima, au Pérou. Les araignées étaient dissimulées dans des chaussettes rangées dans trois valises.

Selon l'AFP, l'incident s'est produit à l'aéroport international Jorge Chávez. La cargaison illégale a été découverte dans trois valises appartenant à deux citoyens allemands et un citoyen polonais.

D'après le Service national des forêts et de la faune sauvage (SERFOR) du Pérou, chaque valise contenait entre 15 et 22 chaussettes. Lors du contrôle, les douaniers ont remarqué des mouvements suspects et ont inspecté les chaussettes, découvrant des milliers d'araignées cachées à l'intérieur.

Parmi les tarentules saisies, on trouve des œufs, des nouveau-nés et des spécimens adultes. Certaines appartiennent à des espèces protégées, dont quelques-unes n'ont pas encore été pleinement étudiées par la science.

Les experts suggèrent que les araignées étaient probablement destinées à des collectionneurs, à la recherche scientifique ou au commerce d'animaux exotiques.

Cora Suárez, représentante du SERFOR, a déclaré qu'en Europe, une tarentule peut se vendre environ 500 euros. La valeur marchande totale estimée des animaux saisis atteint 1,5 million d'euros. Il ne s'agit pas d'un revenu commercial réel, mais d'une estimation de la valeur sur le marché.

Les trois passagers ont été arrêtés par la police spécialisée dans les crimes environnementaux. Des poursuites pénales sont attendues. Après examen et évaluation, les tarentules seront placées dans un centre de soins agréé.