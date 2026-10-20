L'affaire pénale contre Navai est close : le rappeur a été expulsé du Kazakhstan

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L'affaire pénale contre Navai est close : le rappeur a été expulsé du Kazakhstan

Concernant le rappeur russe Navai (Navai Bakirov), au Kazakhstan, l'affaire pénale ouverte a été close. Le musicien a été expulsé du territoire du pays. C'est ce que rapportent les médias locaux et internationaux, en se basant sur les informations de la police kazakhe.

Il est noté que le département de police de la région de Jambyl a déclaré que l'affaire a été close en tenant compte du fait que le rappeur a sincèrement regretté ses actes et qu'il s'agissait de sa première infraction. Cependant, l'affaire a été classée pour des motifs non exonératoires. Cette décision ne signifie pas que le musicien a été reconnu innocent.

Rappelons que Navai a été arrêté le 13 octobre au poste de contrôle « Korday », à la frontière entre le Kazakhstan et le Kirghizistan, alors qu'il entrait dans le pays. Lors de l'inspection de son véhicule, les forces de l'ordre ont découvert et saisi une substance interdite. Par la suite, une enquête a été ouverte contre le musicien pour contrebande et détention illégale de stupéfiants.

Le 15 octobre, le tribunal avait ordonné le placement en détention provisoire du rappeur pour une durée de deux mois. Cependant, l'affaire pénale a été close par la suite et Navai du Kazakhstana été expulsé.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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