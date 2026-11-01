Au Kazakhstan, les parents d'adolescents ayant harcelé une femme à la recherche de son chat ont été condamnés à une amende

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Au Kazakhstan, les parents d'adolescents ayant harcelé une femme à la recherche de son chat ont été condamnés à une amende

Au Kazakhstan, dans la ville d'Aktobe, une femme ayant publié une annonce pour son chat perdu a été régulièrement harcelée par un groupe d'adolescents. Ils l'appelaient depuis différents numéros, miaulaient au téléphone, l'insultaient et se moquaient d'elle. C'est ce qu'a rapporté New Times.kz .

Selon la femme, au début, elle recevait 10 à 12 appels par jour. Plus tard, le nombre d'appels a grimpé jusqu'à 50-60. Les adolescents ont filmé leurs méfaits et les ont publiés sur TikTok. L'une des vidéos a été vue 12 000 à 13 000 fois en 24 heures.

Épuisée par la situation, la femme a enregistré les appels et a contacté la police. L'enquête des forces de l'ordre a permis d'identifier trois mineurs impliqués dans l'affaire.

Les adolescents, accompagnés de leurs parents, se sont rendus au poste de police pour présenter leurs excuses à la femme. Un entretien préventif a été mené avec eux. Les parents des adolescents ont été tenus administrativement responsables pour avoir manqué à leurs obligations éducatives.

La femme a précisé que chaque parent a reçu une amende de 21 000 tenges.

AktobeCyberharcèlementTikTokPolice du KazakhstanKazakhstan
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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