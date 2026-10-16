Le rappeur Guf défend Navai, arrêté au Kazakhstan pour trafic de drogue

·13·Monde
Le rappeur Guf défend Navai, arrêté au Kazakhstan pour trafic de drogue

Légende du rap russe, Guf (Alexey Dolmatov) a réagi à l'arrestation de son collègue et ami, le célèbre rappeur Navai (Navai Bakirov), au Kazakhstan, pour suspicion de contrebande de stupéfiants. Sur ses réseaux sociaux, il a ouvertement soutenu son collègue, affirmant ne pas croire aux accusations portées contre lui.

Actuellement, le tribunal kazakh a imposé une mesure de détention provisoire de 2 mois à l'artiste russe, et les autorités diplomatiques russes sont intervenues dans la situation.

« On t'attend sur l'Arbat, mon frère ! » : Qu'a dit Guf ?

Dans sa publication, Alexey Dolmatov a qualifié Navai de frère et a souligné qu'il n'avait aucun lien avec la drogue :

« Mon frère, je sais quel genre de personne tu es. Aucun lien ! Je ne croirai jamais aux calomnies qui circulent sur toi en ce moment ! Je suis sûr que tout ira bien ! On t'attend sur l'Arbat, mon frère », a écrit Guf.

Arrestation à la frontière et décision judiciaire : Comment cela s'est-il passé ?

Le déroulement des événements est le suivant :

  • Arrestation à la frontière : Le 13 octobre, Navai a été arrêté par le Service des frontières du Comité de sécurité nationale du Kazakhstan et la police lors de son entrée dans le pays. Des stupéfiants ont été trouvés lors de la fouille de son véhicule, et une affaire pénale a été ouverte pour tentative de contrebande de stupéfiants ;

  • Détention de 2 mois : Le 15 octobre au matin, le tribunal du district de Korday, dans la région de Jambyl, a ordonné la détention provisoire de Navai Bakirov pour une durée de 2 mois ;

  • Note diplomatique : Le consulat général de Russie à Almaty a envoyé une note officielle au ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan pour demander des explications sur la situation concernant le citoyen russe.

Concerts annulés et déclaration de sa mère

Cette arrestation a totalement perturbé le calendrier de tournée du rappeur :

  • Concert annulé à Astana : Après le concert à Bichkek, le concert prévu le 14 octobre à Astana a été reporté à une date indéterminée par les organisateurs pour « raisons techniques » ;

  • Confession de sa mère : La mère du rappeur, Aynur Bakirova, a déclaré que l'équipe du musicien l'avait rassurée en disant : « Ils vont libérer votre fils maintenant, il paiera une amende et tout sera réglé » ;

  • Concert à Moscou également annulé : Le grand concert solo prévu le 22 octobre au célèbre complexe « VK Stadium » de Moscou a également été reporté, et sa nouvelle date reste inconnue.

Selon la législation kazakhe, le trafic de drogue transfrontalier est considéré comme un crime grave et l'enquête est en cours.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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