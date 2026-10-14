Le rappeur Navai aurait été arrêté à la frontière du Kazakhstan

Un rappeur célèbre, ayant acquis une grande popularité dans le monde de la musique russophone et de la CEI, Navai (Navay Bakirov) aurait été arrêté par les forces de l'ordre à la frontière kazakhe. Selon les médias et diverses sources, des substances interdites auraient été découvertes lors de l'inspection du véhicule dans lequel voyageait l'artiste.

Cet incident suscite de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux et les fans attendent des déclarations officielles.

Incident au poste-frontière de Korday : Détails préliminaires

Selon les informations diffusées, l'incident s'est déroulé comme suit :

Date et lieu de l'incident : Le rappeur a été arrêté le 13 octobre à la frontière du Kazakhstan, au niveau du « Korday » point de contrôle ;

Motif de l'arrestation : Lors de l'inspection du véhicule par les gardes-frontières et les agents des douanes, une substance interdite (stupéfiant) aurait été trouvée à l'intérieur ;

Mesure conservatoire : Selon les rapports, Navay Bakirov a été arrêté sur place et placé en centre de détention provisoire (IVS).

Enquête en attente

Pour l'instant, aucune déclaration officielle détaillée n'a été faite par les autorités kazakhes ou les représentants de l'artiste :

Expertise de la substance : Une expertise est attendue pour déterminer la composition exacte et le poids de la substance saisie ;

Conséquences juridiques : Si ces informations sont officiellement confirmées, une procédure pénale pourrait être ouverte contre le rappeur pour contrebande ou détention illégale de substances interdites.

Les conclusions finales des autorités et des détails supplémentaires sont attendus.