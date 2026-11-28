Le président américain Donald Trump a expliqué pourquoi il évite d'adopter une attitude hostile envers le dirigeant russe Vladimir Poutine. Il a souligné qu'il est crucial de maintenir le dialogue entre les dirigeants pour mettre fin à la guerre en Ukraine et parvenir à un accord. C'est pourquoi il ne souhaite pas intensifier les tensions dans ses relations avec Poutine.

Le 26 novembre, des journalistes ont demandé à Trump pourquoi il avait qualifié Poutine de « mon ami ». Selon le président américain, une hostilité ouverte et des relations négatives entre chefs d'État pourraient considérablement compliquer le processus de négociation.

« Je pourrais lui dire : “Je ne t'aime pas !” Dans ce cas, le problème entre Poutine et Zelensky se poserait aussi pour nous. La plus grande difficulté pour résoudre ce conflit est la haine mutuelle entre les deux dirigeants », a déclaré Trump.

Par ailleurs, un journaliste a rappelé que le président américain avait précédemment tenu des propos fermes sur l'agression militaire russe en Europe. En réponse, Trump a souligné qu'il avait toujours maintenu une position ferme envers la Russie, non seulement par des déclarations, mais aussi par des actions concrètes.

« Je ne sais pas si mon ton est devenu plus dur. J'ai toujours été très ferme envers la Russie. Mais je veux parvenir à un accord », a déclaré le président américain.

Rappelons que le 19 novembre, en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) en Chine, Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine. Au début de la rencontre, le président américain a qualifié le dirigeant russe de « mon ami ». Plus tard, il a publié une photo le montrant en train d'embrasser Poutine sur les réseaux sociaux, avec la légende « Mon ami ».

Lors de la conférence de presse, on a demandé à Trump si Poutine était également l'ami de tous les États-Unis. En répondant à cette question, le dirigeant américain a déclaré qu'il n'avait pas l'autorité pour s'exprimer au nom de tout le pays. Cependant, il a souligné qu'il entretenait personnellement de très bonnes relations avec le président russe.