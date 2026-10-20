Exécution d'un couple bangladais à La Mecque : Détails de l'affaire retentissante (vidéo)

En Arabie saoudite, l'exécution de la peine capitale infligée à deux ressortissants bangladais a provoqué une vive résonance au niveau international et au sein de l'opinion publique bangladaise.

Selon une déclaration officielle du ministère saoudien de l'Intérieur, le 14 octobre dernier, un homme bangladais accusé d'avoir commis des « actes inappropriés et contraires aux normes morales » dans l'une des mosquées de La Mecque — Nazrul Islam Abdul Basir et une femme — Siti Akhtaront vu leur peine de mort exécutée par décret royal.

Comment l'incident s'est-il réellement produit ?

Des sources officielles et diplomatiques ont révélé les détails suivants sur la situation :

Accusation de profanation de la mosquée : Les autorités saoudiennes ont affirmé que les accusés avaient commis un crime moral grave (selon certaines informations, adultère ou intimité illicite) portant atteinte au respect et à la pureté du lieu sacré. La peine a été prononcée par une décision ferme des juges, conformément aux règles du « ta'zir » dans la législation saoudienne ;

Rumeurs sur les réseaux sociaux : Bien que des allégations selon lesquelles ils se seraient simplement « embrassés » ou que l'homme aurait « embrassé le ventre de sa femme enceinte » soient largement répandues sur les réseaux, la déclaration officielle saoudienne n'a pas révélé les détails précis de l'acte ;

Statut marital : La famille du défunt a informé les journalistes qu'elle ne connaissait pas cette femme et qu'elle n'était pas l'épouse légale de leur fils, remettant ainsi en question leur statut de couple marié.

Conflit diplomatique : Pourquoi le Bangladesh est-il en colère ?

L'aspect le plus grave de cet événement est que l'exécution a été menée à l'insu des autorités bangladaises :

Exécution sans avertissement : Le ministère bangladais des Affaires étrangères a déclaré n'avoir été informé de l'exécution de ses citoyens que le 14 octobre, une fois celle-ci accomplie ;

Note diplomatique : L'ambassadeur d'Arabie saoudite à Dhaka a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et une note officielle a été remise concernant la violation des exigences de la Convention de Vienne et l'absence d'information préalable du consulat ;

Rapatriement des corps : Les corps des citoyens exécutés ont été ramenés au Bangladesh dans des cercueils spéciaux et remis à leurs proches, ce qui a suscité de vives protestations parmi la population et les défenseurs des droits de l'homme du pays.

Lois strictes dans les villes saintes

Cet événement tragique constitue un avertissement sérieux pour tous les ressortissants étrangers se rendant à La Mecque et Médine pour des pèlerinages ou des voyages de travail :