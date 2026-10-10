Un condamné à mort aux États-Unis épargné après 50 ans d'attente

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annulé l'ordre d'exécution de William Thompson, 74 ans, condamné à mort pour un meurtre brutal commis il y a près de 50 ans. C'est ce qu'a rapporté le « New York Post ».

Il est précisé que l'exécution de Thompson était prévue pour le 14 octobre de cette année. Cependant, le 9 octobre, à seulement cinq jours de l'échéance, le gouverneur a décidé d'annuler le document autorisant l'exécution. DeSantis n'a pas encore révélé les raisons de cette décision.

Selon les informations publiées, William Thompson souffrirait de démence et de graves troubles cognitifs. L'avocate du détenu, Brittni Lacy, a souligné la dégradation rapide de son état de santé et la nécessité de soins médicaux urgents.

Selon les conclusions du neuropsychologue Robert Ouaou, Thompson a perdu les capacités mentales nécessaires pour comprendre la nature de l'exécution imminente et les raisons pour lesquelles cette peine lui est appliquée. Ainsi, l'état mental et cognitif du détenu est devenu un facteur déterminant dans la question de son exécution.

Le meurtre a été commis en 1976

Thompson a été reconnu coupable en 1976 du meurtre d'une femme nommée Sally Ivester, aux côtés de son complice Rocco Surace. Selon l'enquête, les hommes avaient exigé 200 dollars à la victime, mais Ivester n'avait pu leur donner que 25 dollars.

Par la suite, ils ont fait preuve d'une cruauté extrême envers elle, la frappant avec des chaînes, la brûlant avec des cigarettes et la torturant. Ils ont ensuite exigé qu'elle appelle sa mère pour demander de l'argent supplémentaire. Ivester est décédée des suites de ses graves blessures et de lésions internes.

William Thompson a été condamné à mort pour la première fois en 1976. Cependant, sa peine a été annulée par la suite et il a échappé à l'exécution en 1982 et 1987. En 1989, il a été condamné à mort à nouveau. Depuis lors, Thompson figurait parmi les détenus attendant leur exécution aux États-Unis.

L'état mental du détenu devient une question juridique

Pour rappel, le huitième amendement de la Constitution américaine interdit les peines cruelles et inhabituelles. L'exécution de détenus incapables de comprendre la nature et la raison de leur exécution en raison de maladies mentales ou de troubles cognitifs peut également se heurter à des restrictions juridiques liées à cette règle constitutionnelle.

Pour l'instant, les raisons pour lesquelles le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annulé l'ordre d'exécution de Thompson n'ont pas été officiellement divulguées. Par conséquent, des informations supplémentaires sont nécessaires pour tirer une conclusion définitive sur les fondements juridiques et médicaux de cette décision.