Exemption de visa de 15 jours pour la Thaïlande pour les Ouzbeks : la décision officielle est-elle entrée en vigueur ?

·6·Monde
Exemption de visa de 15 jours pour la Thaïlande pour les Ouzbeks : la décision officielle est-elle entrée en vigueur ?

Les informations circulant sur les réseaux sociaux et divers médias concernant l'ouverture d'un système d'exemption de visa de 15 jours pour les citoyens ouzbeks en Thaïlande suscitent de vifs débats. Cependant, selon les informations fournies par les autorités thaïlandaises, cette mesure n'est pas encore pleinement entrée en vigueur et n'a pas été mise en pratique ; l'initiative est actuellement au stade de l'examen et de la validation finale par les instances gouvernementales.

Pour nos compatriotes prévoyant d'acheter des billets d'avion, il est crucial de connaître les règles actuelles et les nouveautés attendues.

Quelle décision a été prise et qui est concerné ?

Le gouvernement thaïlandais envisage de simplifier les exigences de visa pour plusieurs pays afin d'augmenter le flux touristique :

  • Approbation du comité national : Lors d'une réunion du Comité national de la politique du tourisme, présidée par le vice-Premier ministre thaïlandais Supachai Panitchpakdi, l'initiative visant à permettre l'entrée sans visa en Thaïlande pour les citoyens d'Ouzbékistan, de Biélorussie, du Mexique et de Colombie a été approuvée sur le plan conceptuel ;

  • Durée proposée : Selon le projet, il est prévu d'accorder aux citoyens ouzbeks le droit de séjourner sur le territoire thaïlandais jusqu'à 15 jours sans visa (certaines sources officielles évoquent également une proposition visant à prolonger cette durée jusqu'à 30 jours).

Pourquoi ne peut-on pas encore voyager sans visa ? Étapes du processus

Pour que l'initiative approuvée par le comité prenne force de loi, elle doit encore suivre un parcours bureaucratique officiel :

  • Examen final : Le projet de décision doit être examiné en détail par le Comité spécial de la politique des visas du pays, officiellement approuvé par le Cabinet des ministres et publié dans la « Gazette royale » (Royal Gazette) ;

  • La procédure actuelle reste inchangée : Tant que le document n'est pas entré en vigueur, les citoyens ouzbeks se rendant en Thaïlande pour le tourisme ou pour un voyage d'affaires doivent, conformément à la législation actuelle, impérativement obtenir un visa.

Il est conseillé aux agences de voyage et aux voyageurs indépendants d'attendre les annonces officielles du ministère thaïlandais des Affaires étrangères et de l'ambassade afin d'éviter tout problème dans les aéroports dû à des informations trompeuses.

ThaïlandeExemption de visaCitoyens ouzbeksComité national de la politique du tourismeVoyage
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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