Qu'a dit Unai Emery après la lourde défaite contre le FC Barcelone ?

Après la lourde défaite 0-3 à l'extérieur contre le FC Barcelone lors de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, Aston Villal'entraîneur principal Unai Emery a partagé ses réflexions après le match. Dans une interview accordée à BBC Sport le technicien espagnol est revenu sur les erreurs, la phase de développement de l'équipe et les occasions manquées.

Erreurs et manque de sang-froid

Le coach des Villans a souligné que son équipe avait livré un combat sérieux face à un adversaire redoutable, mais qu'elle avait manqué de précision dans les moments décisifs :

« La manière dont notre équipe se construit est visible tout au long des 90 minutes. Nous avons un mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Aujourd'hui, nous avons commis plusieurs erreurs. Nous avons déjà rencontré de telles lacunes par le passé, mais nous avons toujours trouvé la force de les surmonter. » « Même aujourd'hui, malgré les erreurs, nous avons continué à créer des occasions et à disputer les duels. Si nous avions converti au moins l'une des opportunités de la première mi-temps, les choses auraient pu être différentes. Cependant, il nous a manqué de sang-froid dans le dernier geste. » — Unai Emery

Résumé et détails du match FC Barcelone — Aston Villa (3-0)

Statistiques FC Barcelone Aston Villa Score final 3 0 Buteurs Raphinha (doublé), Lamine Yamal (1 but) — Phase de la compétition Ligue des Champions 2026/27, phase de ligue, 4e journée Ligue des Champions 2026/27, phase de ligue, 4e journée Classement 9 points (Parmi les leaders) 9 points (Parmi les leaders) Prochain adversaire — Galatasaray (Turquie)

Prochain défi — à Istanbul

Lamine Yamal et un Raphinha en grande forme ont offert une large victoire aux Catalans. Malgré cette défaite, Aston Villa reste en course pour les play-offs avec 9 points grâce à ses succès lors des trois premières journées. Les hommes d'Unai Emery affronteront le club turc de Galatasaray lors de la 5e journée.

Selon vous, Aston Villa pourra-t-il tirer les leçons de cette lourde défaite et à Istanbul battre Galatasaray lors du match brûlant à venir ?

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