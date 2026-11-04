Boxeurs ouzbeks dans le classement WBA mis à jour : deux d'entre eux conservent la tête
L'Association mondiale de boxe (WBA) a publié son classement officiel mis à jour pour le mois d'octobre. Selon celui-ci, deux boxeurs ouzbeks — Bektemir Melikuziev et Muhammad Shekhov ont conservé leur place de leader (1ère place) parmi les prétendants dans leurs catégories de poids respectives.
Changements majeurs dans le classement : deux de nos boxeurs quittent la liste
Certaines pertes ont été observées dans le tableau mis à jour. Notamment, Otabek Kholmatov, qui occupait la 9ème place le mois dernier chez les poids plumes, ainsi que Sirochbek Ismoilov, classé 13ème chez les poids légers, ont été retirés du top 15 de la WBA cette fois-ci.
Indicateurs complets des boxeurs ouzbeks dans le classement WBA
Boxeur
Catégorie de poids
Classement
Champion de la catégorie
Muhammad Shekhov
Super-coqs
1ère place (inchangé)
Naoya Inoue
Super-coqs
3ème place (inchangé)
Naoya Inoue
Otabek Kholmatov
Poids plumes
Retiré du classement (précédemment 9)
Floyd Schofield
Sirochbek Ismoilov
Poids légers
Retiré du classement (précédemment 13)
Vacant
Ruslan Abdullaev
Super-légers
13ème place (inchangé)
Gary Russell
Shakhram Giyasov
Poids welters
8ème place (inchangé)
Teofimo Lopez
Israil Madrimov
Super-welters
7ème place (inchangé)
Jaron Ennis
Bektemir Melikuziev
Super-moyens
1ère place (inchangé)
Jaime Munguia
Prétendants directs au titre de champion
Muhammad Shekhov, en tête du classement (pour la ceinture du champion incontesté Naoya Inoue), et Bektemir Melikuziev (pour la ceinture de Jaime Munguia) maintiennent fermement leur statut de prétendant officiel dans leurs catégories. De plus, Murodjon Akhmadaliev, Shakhram Giyasov et Israil Madrimov conservent également leurs positions solides dans le top 10.
Selon vous, lequel de nos boxeurs classés 1ère place — Bektemir Melikuziev ou Muhammad Shekhov — montera sur le ring pour le titre de champion du monde en premier ?
Laissez vos avis analytiques dans les commentaires et partagez immédiatement les détails de ce classement mis à jour avec les fans de boxe ouzbèke !
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