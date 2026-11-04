Boxeurs ouzbeks dans le classement WBA mis à jour : deux d'entre eux conservent la tête

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Boxeurs ouzbeks dans le classement WBA mis à jour : deux d'entre eux conservent la tête

L'Association mondiale de boxe (WBA) a publié son classement officiel mis à jour pour le mois d'octobre. Selon celui-ci, deux boxeurs ouzbeks — Bektemir Melikuziev et Muhammad Shekhov ont conservé leur place de leader (1ère place) parmi les prétendants dans leurs catégories de poids respectives.

Changements majeurs dans le classement : deux de nos boxeurs quittent la liste

Certaines pertes ont été observées dans le tableau mis à jour. Notamment, Otabek Kholmatov, qui occupait la 9ème place le mois dernier chez les poids plumes, ainsi que Sirochbek Ismoilov, classé 13ème chez les poids légers, ont été retirés du top 15 de la WBA cette fois-ci.

Indicateurs complets des boxeurs ouzbeks dans le classement WBA

Boxeur

Catégorie de poids

Classement

Champion de la catégorie

Muhammad Shekhov

Super-coqs

1ère place (inchangé)

Naoya Inoue

Murodjon Akhmadaliev

Super-coqs

3ème place (inchangé)

Naoya Inoue

Otabek Kholmatov

Poids plumes

Retiré du classement (précédemment 9)

Floyd Schofield

Sirochbek Ismoilov

Poids légers

Retiré du classement (précédemment 13)

Vacant

Ruslan Abdullaev

Super-légers

13ème place (inchangé)

Gary Russell

Shakhram Giyasov

Poids welters

8ème place (inchangé)

Teofimo Lopez

Israil Madrimov

Super-welters

7ème place (inchangé)

Jaron Ennis

Bektemir Melikuziev

Super-moyens

1ère place (inchangé)

Jaime Munguia

Prétendants directs au titre de champion

Muhammad Shekhov, en tête du classement (pour la ceinture du champion incontesté Naoya Inoue), et Bektemir Melikuziev (pour la ceinture de Jaime Munguia) maintiennent fermement leur statut de prétendant officiel dans leurs catégories. De plus, Murodjon Akhmadaliev, Shakhram Giyasov et Israil Madrimov conservent également leurs positions solides dans le top 10.

Selon vous, lequel de nos boxeurs classés 1ère place — Bektemir Melikuziev ou Muhammad Shekhov — montera sur le ring pour le titre de champion du monde en premier ?

Laissez vos avis analytiques dans les commentaires et partagez immédiatement les détails de ce classement mis à jour avec les fans de boxe ouzbèke !

WBABektemir MelikuzievMuhammad ShekhovBoxe OuzbèkeSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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