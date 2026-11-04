Boxeurs ouzbeks dans le classement WBA mis à jour : deux d'entre eux conservent la tête

L'Association mondiale de boxe (WBA) a publié son classement officiel mis à jour pour le mois d'octobre. Selon celui-ci, deux boxeurs ouzbeks — Bektemir Melikuziev et Muhammad Shekhov ont conservé leur place de leader (1ère place) parmi les prétendants dans leurs catégories de poids respectives.

Changements majeurs dans le classement : deux de nos boxeurs quittent la liste

Certaines pertes ont été observées dans le tableau mis à jour. Notamment, Otabek Kholmatov, qui occupait la 9ème place le mois dernier chez les poids plumes, ainsi que Sirochbek Ismoilov, classé 13ème chez les poids légers, ont été retirés du top 15 de la WBA cette fois-ci.

Indicateurs complets des boxeurs ouzbeks dans le classement WBA

Boxeur Catégorie de poids Classement Champion de la catégorie Muhammad Shekhov Super-coqs 1ère place (inchangé) Naoya Inoue Murodjon Akhmadaliev Super-coqs 3ème place (inchangé) Naoya Inoue Otabek Kholmatov Poids plumes Retiré du classement (précédemment 9) Floyd Schofield Sirochbek Ismoilov Poids légers Retiré du classement (précédemment 13) Vacant Ruslan Abdullaev Super-légers 13ème place (inchangé) Gary Russell Shakhram Giyasov Poids welters 8ème place (inchangé) Teofimo Lopez Israil Madrimov Super-welters 7ème place (inchangé) Jaron Ennis Bektemir Melikuziev Super-moyens 1ère place (inchangé) Jaime Munguia

Prétendants directs au titre de champion

Muhammad Shekhov, en tête du classement (pour la ceinture du champion incontesté Naoya Inoue), et Bektemir Melikuziev (pour la ceinture de Jaime Munguia) maintiennent fermement leur statut de prétendant officiel dans leurs catégories. De plus, Murodjon Akhmadaliev, Shakhram Giyasov et Israil Madrimov conservent également leurs positions solides dans le top 10.

Selon vous, lequel de nos boxeurs classés 1ère place — Bektemir Melikuziev ou Muhammad Shekhov — montera sur le ring pour le titre de champion du monde en premier ?

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