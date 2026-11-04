Hype sanglant lors d'un mariage : 2 morts au mariage d'une star de TikTok au Pakistan (vidéo)

·8·Monde
Hype sanglant lors d'un mariage : 2 morts au mariage d'une star de TikTok au Pakistan (vidéo)

À Sialkot, dans la province du Pendjab au Pakistan, le mariage de la célèbre star de TikTok Anser Mahmud (connu sur les réseaux sous le pseudonyme de Mr Patlo / Mr Pattlo ) a tourné au drame, avec une bousculade mortelle faisant deux victimes et une vingtaine de blessés graves.

Les appels publics sur Internet et la promesse de prix coûteux ont fait perdre le contrôle de l'événement, provoquant une tragédie de masse. Le blogueur et les organisateurs ont été arrêtés.

200 000 dollars, une voiture et 50 motos : qu'est-ce qui a attiré la foule ?

L'origine de l'incident réside dans le fait que le blogueur a invité les gens à son mariage via les réseaux sociaux en promettant des gains précieux :

  • La promesse de cadeaux sensationnels : Mr Patlo a invité ses abonnés à un événement pré-mariage au stade « Faraz Sports », promettant aux participants un total de 20 millions de roupies pakistanaises (environ 211 000 dollars US) en espèces, une voiture, 50 motos et des smartphones de valeur ;

  • L'appât de la nourriture gratuite et des prix : Suite à cette annonce sensationnelle, des milliers de citoyens de toute la province ont commencé à affluer vers le stade.

Ouverture des portes et foule incontrôlée : que disent les témoins ?

Il a été impossible de gérer l'énorme vague humaine rassemblée au stade :

  • Appel et pression de masse : Selon les témoins, après l'ouverture des portes du stade et l'invitation lancée depuis la scène, les gens se sont précipités à l'intérieur en se piétinant ;

  • Absence de sécurité : En raison de mesures de sécurité insuffisantes, la police et les forces de l'ordre ont totalement perdu le contrôle ;

  • Victimes et blessés : À cause de la bousculade intense, deux citoyens nommés Rehan et Adil sont décédés sur place. Une vingtaine d'autres personnes ont été hospitalisées avec des blessures diverses.

Affaire pénale et défense du blogueur lors de l'interrogatoire

Après la tragédie, les forces de l'ordre ont pris des mesures strictes :

  • Arrestations : La police locale a ouvert une enquête pour organisation illégale d'événement et homicide par imprudence. Le blogueur Anser Mahmud et les organisateurs ont été arrêtés ;

  • Tentative de rejeter la faute sur la police : Lors de l'interrogatoire, le blogueur a tenté de rejeter la faute sur la police, affirmant qu'il n'était pas présent au stade au moment des faits ;

  • Position des autorités : Les représentants du gouvernement ont déclaré que le blogueur n'avait reçu l'autorisation que pour une cérémonie privée en intérieur, et que le spectacle public au stade était totalement illégal.

Cet événement a montré une fois de plus les conséquences graves du non-respect des normes de sécurité lors de la quête de « hype » sur les réseaux sociaux.

Anser MahmudMr PatloSialkotPakistanTikTok
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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