Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?

·59·Monde
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?

Dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, les agriculteurs utilisent des canards pour protéger leurs rizières des nuisibles. Les oiseaux sont lâchés dans les champs pendant une période donnée et se déplacent librement entre les cultures.

La mission principale des canards est de consommer les insectes et les escargots qui pourraient endommager le riz. Comme ils mangent également les mauvaises herbes, ils aident à maintenir la propreté naturelle du champ. Parallèlement, les canards ne causent généralement aucun dommage aux plants de riz eux-mêmes.

Un autre aspect important de cette méthode pour les agriculteurs est qu'elle peut contribuer à réduire l'utilisation de produits chimiques contre les nuisibles. Cela permet d'élargir les approches écologiques dans l'agriculture.

L'utilisation de canards n'est pas une idée nouvelle, mais cette méthode traditionnelle regagne en popularité dans certaines régions. Grâce à leur alimentation naturelle, les canards deviennent des assistants pratiques pour les agriculteurs dans le contrôle des populations de nuisibles.

Ainsi, ces oiseaux simples offrent l'une des méthodes les plus respectueuses de l'environnement pour la culture du riz.

CanardsRizAgriculture BiologiqueAgriculteursAsie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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