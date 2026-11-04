Quels sont les pays les plus dangereux pour les journalistes et pourquoi les frappes de drones augmentent-elles ?

·13·Monde
Quels sont les pays les plus dangereux pour les journalistes et pourquoi les frappes de drones augmentent-elles ?

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a publié un nouveau rapport alarmant sur la sécurité des journalistes dans le monde. Selon le document, le nombre de professionnels des médias tués dans l'exercice de leurs fonctions a considérablement augmenté au cours des deux dernières années.

Entre 2024 et 2025, à l'échelle mondiale, un total de 189 journalistes ont perdu la vie en raison de leur activité professionnelle. Ce chiffre, par rapport à la période précédente (2022-2023), a augmenté de 20 pour cent, indique le rapport.

La part des conflits armés et des frappes de drones

Le rapport souligne particulièrement que la majorité des décès de journalistes surviennent dans des zones de conflits armés et de guerre :

  • Pertes dans les zones de guerre : Sur l'ensemble des cas de décès enregistrés, 127 ont eu lieu directement dans des zones de combats militaires ;

  • L'impact mortel des drones : Parmi les représentants des médias tués dans des zones de conflits militaires, 40 pour cent ont été victimes de frappes de drones (véhicules aériens sans pilote). Cela prouve que les armes de précision à distance sont devenues la menace la plus grave pour la sécurité des journalistes dans les guerres modernes.

Les points les plus dangereux pour les journalistes

Selon les données fournies par l'UNESCO, les pays suivants sont en tête de liste concernant le nombre de professionnels des médias tués :

  • Palestine — 62 personnes : Les opérations militaires dans la région sont devenues le terrain le plus sanglant et le plus meurtrier pour les journalistes ;

  • Mexique — 17 personnes : Bien qu'il n'y ait pas de guerre, le risque lié à la couverture du crime organisé et des cartels de la drogue reste élevé ;

  • Soudan — 14 personnes : Le conflit armé interne et la crise humanitaire menacent directement la vie des représentants des médias ;

  • Ukraine — 12 personnes : Au cours des opérations militaires en cours, 12 autres journalistes locaux et internationaux ont été tués.

L'UNESCO appelle la communauté internationale à garantir le respect strict des normes du droit international humanitaire pour protéger les reporters et les opérateurs travaillant dans les zones de conflit.

UNESCOSécurité des journalistesDroit international humanitaireConflits militairesMédias
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une journaliste abattue dans un ascenseur : le mystère de son meurtre reste entier après 20 ansUne journaliste abattue dans un ascenseur : le mystère de son meurtre reste entier après 20 ans10 octobre 22:05En Afghanistan, 2,4 millions de filles privées d’accès à l’éducation : l’UNESCO alerteEn Afghanistan, 2,4 millions de filles privées d’accès à l’éducation : l’UNESCO alerte13 août 09:01L'avion de Zelensky menacé par un droneL'avion de Zelensky menacé par un drone10 septembre 10:42La Pologne pose un ultimatum à l’Ukraine : sinon les chasseurs MiG-29 seront vendus à la BulgarieLa Pologne pose un ultimatum à l’Ukraine : sinon les chasseurs MiG-29 seront vendus à la Bulgarie28 juillet 12:29Attaque de drones dans la région de Moscou : détails des explosions nocturnes et des incendiesAttaque de drones dans la région de Moscou : détails des explosions nocturnes et des incendies28 juillet 10:00«Envoyer des troupes en Ukraine signifie la guerre avec la Russie» : Poutine met ouvertement en garde l'Occident«Envoyer des troupes en Ukraine signifie la guerre avec la Russie» : Poutine met ouvertement en garde l'Occident13 septembre 12:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés