Quels sont les pays les plus dangereux pour les journalistes et pourquoi les frappes de drones augmentent-elles ?

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a publié un nouveau rapport alarmant sur la sécurité des journalistes dans le monde. Selon le document, le nombre de professionnels des médias tués dans l'exercice de leurs fonctions a considérablement augmenté au cours des deux dernières années.

Entre 2024 et 2025, à l'échelle mondiale, un total de 189 journalistes ont perdu la vie en raison de leur activité professionnelle. Ce chiffre, par rapport à la période précédente (2022-2023), a augmenté de 20 pour cent, indique le rapport.

La part des conflits armés et des frappes de drones

Le rapport souligne particulièrement que la majorité des décès de journalistes surviennent dans des zones de conflits armés et de guerre :

Pertes dans les zones de guerre : Sur l'ensemble des cas de décès enregistrés, 127 ont eu lieu directement dans des zones de combats militaires ;

L'impact mortel des drones : Parmi les représentants des médias tués dans des zones de conflits militaires, 40 pour cent ont été victimes de frappes de drones (véhicules aériens sans pilote). Cela prouve que les armes de précision à distance sont devenues la menace la plus grave pour la sécurité des journalistes dans les guerres modernes.

Les points les plus dangereux pour les journalistes

Selon les données fournies par l'UNESCO, les pays suivants sont en tête de liste concernant le nombre de professionnels des médias tués :

Palestine — 62 personnes : Les opérations militaires dans la région sont devenues le terrain le plus sanglant et le plus meurtrier pour les journalistes ;

Mexique — 17 personnes : Bien qu'il n'y ait pas de guerre, le risque lié à la couverture du crime organisé et des cartels de la drogue reste élevé ;

Soudan — 14 personnes : Le conflit armé interne et la crise humanitaire menacent directement la vie des représentants des médias ;

Ukraine — 12 personnes : Au cours des opérations militaires en cours, 12 autres journalistes locaux et internationaux ont été tués.

L'UNESCO appelle la communauté internationale à garantir le respect strict des normes du droit international humanitaire pour protéger les reporters et les opérateurs travaillant dans les zones de conflit.