La Thaïlande rétablit le régime sans visa pour ne pas perdre les touristes ouzbeks

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La Thaïlande rétablit le régime sans visa pour ne pas perdre les touristes ouzbeks

Le gouvernement thaïlandais en Ouzbékistanest contraint de revoir sa politique de visas suite à une chute brutale du flux de touristes et au changement de destination par les voyagistes. Après l'annulation du régime sans visa de 60 jours précédemment introduit, le royaume propose un nouvel assouplissement pour compenser les pertes sur le marché touristique.

Le ministère du Tourisme du pays a pris l'initiative de rétablir un régime sans visa de 15 jourspour les citoyens d'Ouzbékistan, du Mexique et de Colombie. Cette question importante sera officiellement examinée lors de la réunion du Comité de politique des visas de Thaïlande le 9 novembre.

Pourquoi une telle décision a-t-elle été prise ?

Les changements radicaux sur le marché touristique s'expliquent par les facteurs suivants :

  • Conséquences de l'annulation du 15 septembre : La Thaïlande a annulé de manière inattendue le régime sans visa de 60 jours en vigueur pour les citoyens ouzbeks à partir du 15 septembre ;

  • Complexités liées à l'obtention du visa : La difficulté et le temps requis pour la procédure ont eu un impact négatif sur les projets de voyage des touristes ;

  • Réponse des voyagistes et alternative vietnamienne : En Ouzbékistan, les grandes agences de voyage ont annulé les circuits vers la Thaïlande en raison des obstacles liés aux visas et ont commencé à proposer activement les stations balnéaires du Vietnam comme alternative plus pratique ;

  • Risque de perdre des touristes : Le détournement du flux de touristes ouzbeks vers d'autres pays asiatiques a poussé le secteur touristique thaïlandais et le ministère du Tourisme à agir immédiatement.

Quand et comment le nouveau régime pourrait-il entrer en vigueur ?

  • Durée sans visa : Au lieu des 60 jours précédents, une période de 15 jours couvrant les vacances classiques est proposée ;

  • Date de décision : L'initiative le 9 novembre sera discutée par le Comité de politique des visas et, si elle est approuvée, confirmée par les documents normatifs correspondants ;

  • Portée : Outre l'Ouzbékistan, cette liste inclut le Mexique et la Colombie, qui devraient également bénéficier d'une entrée sans visa en Thaïlande jusqu'à 15 jours.

Si la proposition est approuvée lors de la réunion du 9 novembre, les touristes ouzbeks pourront à nouveau voyager librement vers Phuket, Pattaya et d'autres stations balnéaires thaïlandaises populaires pendant la saison des vacances d'automne-hiver sans les tracas liés aux visas.

ThaïlandeRégime sans visaTourismeOuzbékistanAsie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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