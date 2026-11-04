«MU» renverse le score de 0:2 à 3:2, Gasperini reconnaît l'impact du physique et du pressing

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«MU» renverse le score de 0:2 à 3:2, Gasperini reconnaît l'impact du physique et du pressing

Dans l'un des chocs de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, «Manchester United» a décroché une victoire spectaculaire et pleine de caractère à domicile contre la «Roma». Bien que les Romains aient mené 2:0 en début de match, les Mancuniens ont non seulement égalisé, mais ont également arraché 3 points cruciaux.

Gian Piero Gasperini : « Nous avons manqué de jus en seconde période »

L'entraîneur de la «Roma», Gian Piero Gasperini, TuttoMercatoWeb a évoqué dans une interview les changements tactiques, la condition physique de ses joueurs et l'intensité de l'adversaire :

« C'était un match différent. Lors de cette rencontre, tout s'est joué en 7-8 minutes après des phases arrêtées. Aujourd'hui, après le penalty, ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas réussi à imposer le rythme nécessaire. Par rapport à la première mi-temps, nous avons manqué de force en seconde. Le premier but adverse vient d'un penalty, le second d'une situation liée à une blessure, au moment où le jeu était équilibré. Ce match nous a appris plus de choses que celui contre le «Real». Nous devons absolument en tirer des leçons pour l'avenir. »

Le technicien italien a également admis que son équipe n'avait pas su répondre au pressing intensif de «MU» lors des 45 dernières minutes :

« L'adversaire n'avait plus rien à perdre et a exercé un pressing haut. C'était prévisible. Nous aurions dû jouer différemment, utiliser davantage de longs ballons. Mais nous n'avons pas réussi à arrêter les joueurs clés de l'adversaire. Peut-être aurions-nous dû être plus agressifs dans les duels. Après le penalty, à 2:2, la pression s'est intensifiée. Cela ne nous a pas permis de conserver la victoire. »

«Manchester United» — «Roma» (3:2) : les détails du match

Statistiques

«Manchester United»

«Roma»

Score final

3

2

Résultat à la mi-temps

0

2

Buteurs

Bruno Fernandes 58' (pen.),

Matheus Cunha 83', 86'

Matías Soulé 11',

Donyell Malen 17' (pen.)

Phase de la compétition

Ligue des Champions 2026/27, phase de ligue, 4e journée

Ligue des Champions 2026/27, phase de ligue, 4e journée

Classement

17e place (6 points)

19e place (4 points)

Le récital de Cunha et la situation au classement

Ayant pris le contrôle du match en seconde période, les Anglais ont réduit l'écart à la 58e minute grâce à un penalty de Bruno Fernandes. L'attaquant brésilien Matheus Cunha, héros de la rencontre, a fait trembler «Old Trafford» en inscrivant deux buts en trois minutes (83e et 86e).

Après cette victoire capitale, «Manchester United» porte son total à 6 points et remonte à la 17e place du classement de la LDC. La «Roma», après cette défaite amère, reste 19e avec 4 points.

Selon vous, la remontée de 2:0 subie par la «Roma» est-elle due à la tactique hésitante de Gasperini ou au pressing de «MU» et au talent individuel de Cunha ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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