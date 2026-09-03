La Thaïlande annule le régime sans visa pour les citoyens ouzbeks

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La Thaïlande annule le régime sans visa pour les citoyens ouzbeks

Un changement important pour les Ouzbeks prévoyant de voyager en Thaïlande. À partir du 15 septembre 2026, le régime sans visa de 60 jours pour les citoyens ouzbeks sera annulé.

À partir de cette date, les citoyens ouzbeks souhaitant se rendre en Thaïlande à des fins touristiques devront obtenir un visa à l'avance. De plus, l'actuel « Visa on Arrival » (visa à l'arrivée) sera également supprimé. Uzbekistan Airways a officiellement communiqué cette information aux passagers.

Pour les Ouzbeks , qu'est-ce qui change ?

Selon les règles actuelles, les citoyens ouzbeks pouvaient séjourner en Thaïlande jusqu'à 60 jours sans visa.

Cependant, cette possibilité prendra fin le 15 septembre.

Régime

Jusqu'au 14 septembre

À partir du 15 septembre

Voyage touristique

60 jours sans visa

Visa requis

Visa à l'arrivée

En vigueur

Annulé

Obtention du visa

Non requis

À obtenir à l'avance

Le gouvernement thaïlandais a décidé d'annuler ce régime pour 93 pays et territoires qui bénéficiaient du régime sans visa de 60 jours . Dans le nouveau système, un régime sans visa de 30 jours est fixé pour certains pays, et de 15 jours pour trois autres.

Jusqu'à quand peut-on se rendre en Thaïlande sans visa ?

Le régime sans visa actuel de 60 jours pour les citoyens ouzbeks est également valable le 14 septembre 2026.

À partir du 15 septembre, les nouvelles exigences entreront en vigueur.

Il est particulièrement important de faire attention à la date du voyage.

Par exemple, les passagers d'un vol partant de Tachkent le 14 septembre et arrivant à Bangkok le 15 septembre seront soumis aux nouvelles exigences de visa.

Uzbekistan Airways a demandé d'accorder une attention particulière au vol HY531 : l'avion décolle de Tachkent le 14 septembre, mais arrive à Bangkok le 15 septembre. Par conséquent, ils doivent se conformer aux exigences de visa selon le nouveau régime.

Où peut-on obtenir le visa ?

Les citoyens ouzbeks prévoyant un voyage touristique en Thaïlande doivent obtenir le visa à l'avance .

Il est possible de soumettre la demande via le système officiel de visa électronique de la Thaïlande.

Par conséquent, ceux qui achètent des billets pour la Thaïlande après le 15 septembre doivent vérifier les exigences de visa et préparer les documents à l'avance.

Pourquoi la Thaïlande a-t-elle modifié ses règles ?

Le gouvernement thaïlandais a pris en compte plusieurs facteurs lors de la révision du régime sans visa.

Notamment :

  • la sécurité nationale ;

  • le tourisme et les intérêts économiques ;

  • la réciprocité entre les États ;

  • la cohérence des divers avantages sans visa ;

  • les possibilités d'utilisation du système de visa électronique.

Cette décision a été approuvée par le Conseil des ministres thaïlandais le 19 mai 2026. Les documents pertinents ont ensuite été publiés officiellement et l'entrée en vigueur des changements a été fixée au 15 septembre.

Conclusion principale pour les Ouzbeks voyageant en Thaïlande

Jusqu'au 14 septembre : jusqu'à 60 jours sans visa.

À partir du 15 septembre : le visa doit être obtenu à l'avance pour tout voyage touristique.

De plus, le Visa à l'arrivée est également annulé. Par conséquent, si les Ouzbeks prévoyant un voyage en Thaïlande achètent des billets sans tenir compte des nouvelles règles, ils pourraient rencontrer des problèmes à l'aéroport.

En d'autres termes, la possibilité de voyager en Thaïlande n'est pas fermée, mais l'obligation d'obtenir un visa avant le voyage est introduite pour les citoyens ouzbeks.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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