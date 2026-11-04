«Une catastrophe millénaire» : La Floride sous les eaux, des voitures emportées (vidéo)

Le jour des élections de mi-mandat décisives pour le Congrès américain, les côtes orientales de la Floride ont été frappées par des inondations dévastatrices sans précédent. En raison de la catastrophe naturelle, au moins 19 bureaux de vote dans huit comtés ont été déplacés vers des zones sécurisées.

Les observateurs politiques estiment que la paralysie des infrastructures le jour du scrutin (Election Day) pourrait avoir un impact négatif direct sur la participation de l'électorat républicain, qui privilégie le vote en personne, et potentiellement modifier les résultats globaux.

« Des précipitations millénaires » : L'ampleur du désastre

Le Service météorologique national (NWS) a qualifié l'événement de « précipitations extrêmes se produisant une fois par millénaire » et a déclaré l'état d'urgence pour inondations dans les villes de Palm Bay, West Melbourne et Grant-Valkaria :

Précipitations records : Certaines zones ont reçu entre 500 et 600 mm (20 à 25 pouces) de pluie en seulement 36 heures. Le niveau le plus élevé a été enregistré dans la région de Grant-Valkaria, avec un volume de précipitations atteignant près de 627 mm (24,69 pouces) ;

Victimes et évacuations par bateau : Selon les informations officielles, au moins deux personnes ont perdu la vie suite à la montée brutale des eaux. Des centaines d'habitants et d'automobilistes piégés sur les routes ont été secourus à l'aide de véhicules tout-terrain et de bateaux de sauvetage ;

Villes paralysées : De nombreuses routes principales sont totalement submergées, les écoles sont fermées et les transports publics sont à l'arrêt.

Décret du gouverneur et menace sérieuse sur le processus électoral

Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités de l'État ont pris des mesures d'urgence :

Décret d'état d'urgence de Ron DeSantis : Le gouverneur de Floride a officiellement déclaré l'état d'urgence dans les comtés les plus touchés par les inondations, notamment Brevard, Indian River, Martin, St. Lucie et d'autres régions ;

Les électeurs dans l'incapacité de se rendre aux urnes : Dans au moins sept comtés, le déplacement des bureaux de vote et la fermeture des routes empêchent de nombreux citoyens de voter, ce qui met en péril l'équilibre politique du scrutin.

Explication des scientifiques : Pourquoi la « Space Coast » a-t-elle été ciblée ?

Les météorologues expliquent la catastrophe par un phénomène atmosphérique rare : un cyclone de basse pression au-dessus du golfe du Mexique a entraîné un flux massif d'humidité tropicale depuis l'océan Atlantique. Le front nuageux est resté presque stationnaire au-dessus de la « Space Coast », déversant une quantité d'eau sans précédent sur une seule zone en quelques dizaines d'heures.