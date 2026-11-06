1 003 camions passés sans contrôle et secrets d'État vendus : Corruption majeure au Kazakhstan

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1 003 camions passés sans contrôle et secrets d'État vendus : Corruption majeure au Kazakhstan

Le tribunal pénal interdistricts spécialisé d'Astana a rendu son verdict final dans une affaire de corruption majeure ayant gravement porté atteinte à la sécurité nationale et aux intérêts économiques. Un ancien haut fonctionnaire, nommé R., qui occupait le poste de chef de département au sein du Département des revenus publics de la région du Kazakhstan-Occidental, a été reconnu coupable de corruption à très grande échelle et condamné à 10 ans de prison.

Selon les documents judiciaires et d'enquête, le fonctionnaire avait mis en place un canal systématique pour faire passer illégalement des milliers de poids lourds à travers les postes de contrôle frontaliers sans aucune inspection.

1 003 camions et 100 millions de tenges de « frais de service »

Les détails du système révélé dans le cadre de l'affaire pénale sont les suivants :

  • Le contrat du « couloir vert » : En complicité avec un citoyen de la Fédération de Russie, l'ancien fonctionnaire a facilité le passage, via les postes de contrôle frontaliers régionaux, d'un total de 1 003 poids lourds sans aucun contrôle douanier ou fiscal, permettant un passage sans entrave ;

  • Corruption à très grande échelle : En échange de ce parrainage illégal et de ce « contrôle fantôme » à la frontière, l'ancien fonctionnaire a reçu un total de 100 millions de tenges (environ 221 000 dollars américains) en pots-de-vin ;

  • Vente de secrets de service : De plus, il a transmis à ses complices des informations confidentielles issues de la base de données de l'État sur les entreprises suspectes figurant dans le « système de gestion des risques », leur fournissant des instructions sur la manière de contourner les contrôles.

Peine de l'intermédiaire, confiscation et interdiction à vie

La personne impliquée dans la livraison des fonds au sein de cette chaîne criminelle n'a pas non plus échappé à la sanction :

  • 1,5 an de prison pour l'intermédiaire : La personne nommée K., qui a acheminé des millions de tenges au fonctionnaire, a reçu 24,8 millions de tenges pour ses services. Le tribunal l'a condamné à 1 an et 6 mois de prison ;

  • Trahison du serment — circonstance aggravante : Le tribunal a considéré la violation délibérée du serment prêté par l'ancien fonctionnaire en tant qu'agent public comme une circonstance aggravante majeure ;

  • Confiscation et interdiction à vie : Selon le verdict, tous les biens acquis illicitement par les deux condamnés seront confisqués au profit de l'État et ils ont été privés à vie du droit d'occuper des fonctions publiques .

KazakhstanCorruptionDouaneVerdictJustice
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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