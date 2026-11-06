Seulement 29 exemplaires : le design le plus luxueux à 100 000 $ pour l'iPhone Duo dévoilé

La célèbre marque Caviar, connue pour créer des smartphones de luxe et des accessoires uniques, revient avec une première sensationnelle. La société a officiellement annoncé sa nouvelle collection exclusive intitulée « World Treasures », basée sur le iPhone Duo récemment présenté, dont le prix peut atteindre près de 100 000 $ (plus de 90 000 $) .

Dans cette collection unique, le boîtier d'usine standard du smartphone est entièrement retiré et remplacé par de l'or pur, de l'émail rare et des diamants naturels, véritables chefs-d'œuvre de joaillerie.

Quatre cultures, quatre chefs-d'œuvre royaux

La série « World Treasures » se compose de 4 modèles principaux incarnant la riche histoire et l'art de différents peuples :

Qasr Al Noor (« Palais de la Lumière ») : Le joyau le plus précieux de la collection, reflétant l'architecture raffinée de l'Orient et le luxe de la culture arabe ;

Omkara : Un modèle dédié à la philosophie et à la culture indiennes. Le symbole sacré « Om », harmonisé avec une fleur de lotus, occupe la partie centrale du boîtier. Le corps du smartphone est orné d'un émail joaillier spécial et de 36 diamants naturels ;

Dali : Inspiré par l'œuvre du grand peintre surréaliste Salvador Dalí. Le panneau arrière présente un relief en or volumétrique, et le logo Apple est incrusté de 36 diamants posés manuellement par les maîtres artisans ;

Jingtai Blue : Une œuvre d'art basée sur la finesse de l'ancien émail cloisonné chinois. Elle combine parfaitement des bleus profonds, des motifs floraux nationaux délicats et des éléments en or doré.

Édition limitée et garantie officielle de 12 mois

Ces appareils ne sont pas destinés à la production de masse, mais à quelques collectionneurs dans le monde :

Exclusivité absolue : La collection a été produite en très petit nombre dans le monde — seulement 7 exemplaires pour les modèles Qasr Al Noor, Omkara et Dali, et seulement 8 exemplaires pour le modèle Jingtai Blue ;

Contrôle technique : Avant d'expédier les smartphones, les ingénieurs de Caviar soumettent le mécanisme de l'écran pliable à des tests de résistance spéciaux, et chaque appareil bénéficie d'une garantie officielle de 12 mois .

Ainsi, la nouvelle solution technologique pliable a été transformée non seulement en un gadget fonctionnel, mais aussi en un bijou d'investissement évalué à environ cent mille dollars.