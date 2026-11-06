Des stars mondiales à Tachkent : Le 50e Championnat du monde de sambo débute demain

·3·Sport
Des stars mondiales à Tachkent : Le 50e Championnat du monde de sambo débute demain

Demain, le 6 novembre, la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent, accueillera l'un des événements les plus importants et prestigieux du monde sportif : le jubilé du 50e Championnat du monde de sambo chez les seniors débutera officiellement.

Avant le début de la compétition, une vaste conférence de presse officielle consacrée à ce championnat du monde s'est tenue au ministère des Sports de la République d'Ouzbékistan. Des dirigeants d'organisations internationales, des représentants du gouvernement et les légendes les plus célèbres des arts martiaux de la planète y ont participé.

Légendes du sport et dirigeants réunis

L'événement de Tachkent a rassemblé les personnalités les plus éminentes du monde du sambo :

  • Invités de haut rang : Le ministre des Sports de la République d'Ouzbékistan, Adham Ikramov, le président de la Fédération internationale de sambo (FIAS), Vasily Shestakov, et le premier vice-président du Comité olympique national, Otabek Umarov, ont participé à la conférence de presse ;

  • Ambassadeurs mondiaux et stars du MMA : Les ambassadeurs officiels internationaux du sambo, la légende des arts martiaux mixtes (MMA) Fedor Emelianenko et l'actuel champion UFC des poids légers Islam Makhachev sont devenus les stars principales de la conférence ;

  • Dirigeants régionaux et locaux : Le président de l'Union asiatique de sambo, Alamjon Mullayev, et le président de l'Association de sambo d'Ouzbékistan, Alisher Alimov, étaient également présents pour échanger sur les processus organisationnels de la compétition.

Combats à venir et dialogue ouvert avec la presse

Lors de la conférence de presse, l'importance et l'envergure du 50e Championnat du monde jubilé ont été discutées en détail :

  • Préparatifs et questions organisationnelles : Les préparatifs minutieux pour cette compétition majeure accueillie par Tachkent, l'accueil des délégations étrangères et des athlètes, ainsi que les mesures prises pour assurer le haut niveau de l'événement ont été détaillés ;

  • Importance du tournoi international : La communauté internationale du sambo vise à accroître davantage le prestige mondial du sambo et à le populariser à grande échelle grâce à cet événement ;

  • Dialogue avec les médias : À la fin de l'événement, les représentants des médias locaux et étrangers ont eu l'occasion de poser directement toutes leurs questions aux responsables et aux légendes du sport.

À partir de demain, dans les arènes de notre capitale, les meilleurs lutteurs de la planète s'affronteront pendant trois jours pour le titre mondial absolu.

Championnat du monde de SamboFédération internationale de SamboIslam MakhachevFedor EmelianenkoTachkent
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le roi de l'UFC à Tachkent : Islam Makhachev et Fedor Emelianenko sont arrivés en OuzbékistanLe roi de l'UFC à Tachkent : Islam Makhachev et Fedor Emelianenko sont arrivés en OuzbékistanHier 21:50Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »Fedor Emelianenko à Umar Nurmagomedov : « Seul un vainqueur sort de la cage ! »10 septembre 08:02Les jeunes samboïstes ouzbeks remportent 5 médailles aux Championnats du mondeLes jeunes samboïstes ouzbeks remportent 5 médailles aux Championnats du monde4 octobre 23:56Justin Gaethje révèle le secret de la grandeur d'Islam MakhachevJustin Gaethje révèle le secret de la grandeur d'Islam Makhachev11 septembre 07:4853 cartons rouges en un seul match : un record absolu dans l'histoire du football au Brésil53 cartons rouges en un seul match : un record absolu dans l'histoire du football au BrésilAujourd'hui 09:46Cristiano Ronaldo va-t-il quitter Al-Nassr ? Le champion saoudien lutte pour retenir la légendeCristiano Ronaldo va-t-il quitter Al-Nassr ? Le champion saoudien lutte pour retenir la légendeAujourd'hui 09:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis