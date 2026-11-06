Le fondateur de Higgsfield, Alex Mashrabov, devient citoyen du Kazakhstan

Alex Mashrabov, cofondateur et PDG de la société Higgsfield AI, a obtenu la citoyenneté kazakhe. Le président du pays, Kassym-Jomart Tokaïev, a signé le décret correspondant le 30 octobre. L'information a été communiquée par le ministre kazakh du Développement numérique et de l'Intelligence artificielle, Jaslan Madiev.

Le passeport kazakh a été remis à Mashrabov par le ministre lui-même. Selon Madiev, le pays souhaite attirer dans son écosystème des experts en intelligence artificielle et des projets technologiques capables de rivaliser à l'échelle internationale.

Alex Mashrabov est le cofondateur de la plateforme Higgsfield AI, qui permet de créer des images et des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Mashrabov a fondé cette entreprise avec Yerzat Dulat.

Les racines familiales de l'entrepreneur sont liées à l'Ouzbékistan. Son père est originaire d'Ouzbékistan. Cependant, il n'existe aucune information publique précise sur le passeport qu'il détenait avant d'obtenir la citoyenneté kazakhe.