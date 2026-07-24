Un homme poursuivi en justice aux États-Unis pour avoir effacé les données de son smartphone avec un mot de passe spécial

Pour la première fois dans l'histoire du pays, le département de la Justice des États-Unis a ouvert une procédure pénale contre une personne ayant utilisé un mot de passe conçu pour détruire à distance ou automatiquement les données d'un smartphone lors d'un contrôle frontalier. Samuel Tunick, résident d'Atlanta, est accusé d'avoir saisi un code effaçant complètement tous les fichiers de son appareil avant de le remettre aux douaniers. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en informe.

Cette affaire a provoqué une onde de choc dans le monde de la technologie et du droit. Selon The Guardian, il s'agit du premier cas documenté où le parquet fédéral américain poursuit quelqu'un pour l'utilisation d'une fonction appelée "duress password" (mot de passe sous contrainte). Cette fonction permet, lorsque le propriétaire de l'appareil est en danger ou contraint de donner son mot de passe sous la pression, de supprimer immédiatement toutes les données au lieu de simplement bloquer le système.

GrapheneOS et la question de la confidentialité

Samuel Tunick utilisait sur son Google Pixel le système d'exploitation GrapheneOS axé sur la confidentialité, à la place d'Android standard. La particularité de ce système est qu'il permet à l'utilisateur de définir deux mots de passe différents : l'un pour l'accès normal et l'autre pour la destruction des données en cas d'urgence. Les avocats de l'accusé ont confirmé que l'appareil contenait précisément ce logiciel.

L'incident s'est produit en janvier 2025 à l'aéroport international d'Atlanta. Alors que Tunick rentrait de l'étranger, les agents des douanes et de la protection des frontières l'ont emmené pour un contrôle secondaire. Lorsque les autorités ont exigé d'inspecter son smartphone, le mot de passe saisi a effacé tout le contenu numérique de l'appareil. Le parquet qualifie cela de destruction intentionnelle de preuves et d'obstruction à la justice.

Droits constitutionnels et contrôle frontalier

Cette affaire a relancé les vieux débats sur les droits des citoyens dans les zones frontalières aux États-Unis. Le gouvernement américain soutient depuis longtemps que les points de contrôle frontaliers ne font pas partie du territoire national et qu'il a le droit d'y inspecter les smartphones sans mandat (autorisation judiciaire). Cependant, la défense considère cette action comme illégale.

Dans leur requête déposée auprès du tribunal, les avocats de Tunick ont attiré l'attention sur les points suivants :

La limitation du droit du client à contacter un avocat et le fait que ses droits légaux ne lui ont pas été expliqués ;

L'absence de motifs suffisants pour saisir le smartphone ;

Le caractère infondé du prétexte invoqué par le gouvernement pour le contrôle (recherche de matériel d'exploitation sexuelle infantile).

Selon les avocats de la défense, Tunick était en réalité dans le collimateur du gouvernement en raison de son activisme écologiste. Il était membre d'un groupe s'opposant à "Cop City", un vaste centre de formation destiné aux forces de l'ordre en construction à Atlanta. Par conséquent, les avocats exigent que toute donnée obtenue (ou supprimée) du smartphone ne soit pas acceptée comme preuve.

Ce procès devrait constituer un précédent important fixant l'équilibre entre la vie privée et la sécurité nationale à l'avenir. Si Tunick est reconnu coupable, cette méthode de protection des données par logiciel pourrait être déclarée illégale aux États-Unis.