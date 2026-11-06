Turquie : un tireur sur la route tue 8 personnes

Le nombre de victimes de la brutale attaque armée survenue dans la province d'Afyonkarahisar, en Turquie, s'élève désormais à 8. Le 5 novembre 2026, un individu a ouvert le feu au hasard sur des personnes dans plusieurs localités de la province, ciblant des civils et des passagers.

À la suite de l'incident, les forces de l'ordre ont immédiatement lancé une opération spéciale à grande échelle dans deux provinces.

Voitures arrêtées et tirs aveugles : les détails de l'incident

Les détails de la tragédie sanglante survenue dans les villages d'Ayazini, Qyir et Yuqaritandir, dans le district d'Ihsaniye en Turquie, ont choqué l'opinion publique :

Victimes et blessés : L'assaillant a tiré au hasard sur les gens avec un fusil de chasse. Huit personnes ont perdu la vie, dont deux enseignantes d'une école locale. Une autre personne a été grièvement blessée et hospitalisée.

Piège sur la route : Le criminel a forcé des voitures circulant sur la route à s'arrêter et a ouvert le feu directement sur les passagers innocents. Les corps des victimes ont été retrouvés à l'intérieur de trois véhicules différents.

Détournement de véhicule et enlisement : l'arrestation du tueur

L'homme de 30 ans responsable de l'attaque sanglante a tenté de s'enfuir, mais sa cavale a été de courte durée :

Fuite vers la province voisine : Immédiatement après la tragédie, le suspect a tenté de se cacher dans la province voisine d'Eskişehir à bord d'une camionnette rouge.

Menace armée et piège de boue : Pendant sa fuite, il a détourné une autre voiture sous la menace d'une arme, mais après que le véhicule s'est enlisé dans la boue, il a été contraint de continuer à pied.

Affrontement et arrestation : À la suite d'un échange de tirs lors d'un encerclement rapide par la police et la gendarmerie, le criminel a été neutralisé vivant et arrêté.

Enquête et restriction temporaire imposée aux médias

Une enquête approfondie est actuellement menée sous la direction du bureau du procureur général d'Afyonkarahisar pour déterminer les causes et les motivations réelles de ce crime barbare.

Les autorités judiciaires ont officiellement imposé une restriction temporaire sur la couverture médiatique de cette tragédie afin de garantir le secret de l'enquête, la sécurité publique et de protéger les proches des victimes.