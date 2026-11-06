53 cartons rouges en un seul match : un record absolu dans l'histoire du football au Brésil

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53 cartons rouges en un seul match : un record absolu dans l'histoire du football au Brésil

Un événement sans précédent dans l'histoire du sport mondial s'est produit sur un terrain de football au Brésil. La demi-finale du championnat de l'État du Minas Gerais, catégorie U20, a sombré dans le chaos le plus total. Selon CNN Brasil, l'arbitre central a distribué 53 cartons rouges , établissant un record absolu dans l'histoire du football.

Ce qui a commencé par une simple célébration de but a dégénéré en une bagarre générale impliquant les joueurs des deux équipes, les remplaçants et le staff technique.

Tout a commencé par une provocation à la 54e minute

Rien ne laissait présager un tel conflit à grande échelle en début de match :

  • Provocation et bagarre : À la 54e minute, après que Davi, joueur du Mamore, a marqué, il a insulté verbalement les joueurs d'Uberlandia au lieu de célébrer ;

  • Un chaos incontrôlable : En réponse, les adversaires ont réagi et une violente bagarre générale a éclaté sur le terrain, impliquant les membres des deux équipes, les remplaçants et les entraîneurs.

La décision de l'arbitre : 53 expulsions et une plainte déposée

L'arbitre Fernando Patrick a pris des mesures radicales pour mettre fin au désordre et évacuer le terrain :

  • Liste des exclus : L'arbitre a expulsé 21 joueursdu club Mamore et 22 joueurs d'Uberlandia. De plus, des deux côtés, 8 membres du staff et 2 managers ont également reçu un carton rouge direct, soit un total de 53 personnes ;

  • Arrêt du match : Après l'incident, l'arbitre a décidé d'arrêter le match sur le score de 3-1 en faveur de Mamore, notant dans le rapport officiel qu'il était impossible de poursuivre la rencontre en raison de la dispersion des effectifs ;

  • Intervention policière : L'arbitre Fernando Patrick a également déposé une plainte officielle auprès de la police en raison des pressions et menaces directes exercées par le manager d'Uberlandia.

Le record argentin de 15 ans appartient désormais au passé

Cet événement est entré dans l'histoire comme le match ayant enregistré le plus grand nombre de cartons rouges au monde :

  • Record précédent : Le précédent record, très médiatisé, datait du 27 février 2011. Lors d'un match de cinquième division argentine entre Claypole et Victoriano Arenas, l'arbitre avait expulsé un total de 36 personnes ;

  • Un nouveau record historique : La demi-finale au Brésil, avec 53 expulsions, a largement battu le précédent record, marquant l'une des pages les plus sombres de l'histoire du football.

Football BrésilienMamoreUberlandiaFernando PatrickRecord
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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