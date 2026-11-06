Le maillot de Messi reste vacant : qui sera le successeur de la légende en Argentine ?

Le staff technique de l'équipe nationale d'Argentine, dirigé par Lionel Scaloni, a pris une décision inattendue et symbolique avant les prochains matchs. Selon le célèbre média TyC Sports, Lionel Messiet suite à ses adieux à l'équipe nationale, le légendaire numéro 10 ne sera attribué à aucun joueur lors des prochaines rencontres a été décidé.

Le maillot numéro 10 ne sera pas porté par les « Albicelestes » lors des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Costa Rica. Comme il n'y a pas d'obligation stricte d'attribuer tous les numéros de 1 à 23 lors des matchs amicaux, le staff technique a préféré reporter temporairement la lourde responsabilité de choisir le successeur de Messi.

Quand la décision sera-t-elle prise et qui est le favori ?

La question de savoir qui héritera du maillot légendaire reste ouverte jusqu'en 2027 :

Le choix crucial de 2027 : Selon les informations du média, la question de l'identité du nouveau « numéro dix » sera réexaminée en 2027, lorsque les compétitions officielles reprendront ;

Le grand favori — Nico Paz : Les sources désignent comme principal prétendant à ce numéro prestigieux le jeune milieu de terrain talentueux qui brille au club italien de Como, Nico Paz ;

Autres candidats : Parmi les candidats figurent également Alexis Mac Allister et Enzo Fernández, déjà leaders de l'équipe, ainsi que le jeune prodige argentin Franco Mastantuono.

Les plans de l'Argentine en novembre : Derby brûlant et tests

Dans le cadre de la fenêtre FIFA de novembre, les champions du monde disputeront deux matchs importants :

Derby contre l'Uruguay : L'Argentine accueillera son rival historique, l'Uruguay, lors du premier match au célèbre stade « Bombonera » de Buenos Aires ;

Test contre le Costa Rica : La deuxième rencontre aura lieu contre le Costa Rica dans la magnifique arène « Mario Alberto Kempes » de Córdoba.

Lionel Messi, l'équipe nationale d'Argentine entame une nouvelle ère et commence, à travers ces matchs, à s'adapter à la vie sans sa légende et à de nouveaux schémas tactiques.