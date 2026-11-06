Le maillot de Messi reste vacant : qui sera le successeur de la légende en Argentine ?

·10·Sport
Le maillot de Messi reste vacant : qui sera le successeur de la légende en Argentine ?

Le staff technique de l'équipe nationale d'Argentine, dirigé par Lionel Scaloni, a pris une décision inattendue et symbolique avant les prochains matchs. Selon le célèbre média TyC Sports, Lionel Messiet suite à ses adieux à l'équipe nationale, le légendaire numéro 10 ne sera attribué à aucun joueur lors des prochaines rencontres a été décidé.

Le maillot numéro 10 ne sera pas porté par les « Albicelestes » lors des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Costa Rica. Comme il n'y a pas d'obligation stricte d'attribuer tous les numéros de 1 à 23 lors des matchs amicaux, le staff technique a préféré reporter temporairement la lourde responsabilité de choisir le successeur de Messi.

Quand la décision sera-t-elle prise et qui est le favori ?

La question de savoir qui héritera du maillot légendaire reste ouverte jusqu'en 2027 :

  • Le choix crucial de 2027 : Selon les informations du média, la question de l'identité du nouveau « numéro dix » sera réexaminée en 2027, lorsque les compétitions officielles reprendront ;

  • Le grand favori — Nico Paz : Les sources désignent comme principal prétendant à ce numéro prestigieux le jeune milieu de terrain talentueux qui brille au club italien de Como, Nico Paz;

  • Autres candidats : Parmi les candidats figurent également Alexis Mac Allister et Enzo Fernández, déjà leaders de l'équipe, ainsi que le jeune prodige argentin Franco Mastantuono.

Les plans de l'Argentine en novembre : Derby brûlant et tests

Dans le cadre de la fenêtre FIFA de novembre, les champions du monde disputeront deux matchs importants :

  • Derby contre l'Uruguay : L'Argentine accueillera son rival historique, l'Uruguay, lors du premier match au célèbre stade « Bombonera » de Buenos Aires ;

  • Test contre le Costa Rica : La deuxième rencontre aura lieu contre le Costa Rica dans la magnifique arène « Mario Alberto Kempes » de Córdoba.

Lionel Messi, l'équipe nationale d'Argentine entame une nouvelle ère et commence, à travers ces matchs, à s'adapter à la vie sans sa légende et à de nouveaux schémas tactiques.

Lionel MessiÉquipe d'Argentine de footballLionel ScaloniNico PazFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Messi a écrit une lettre d'adieu à l'équipe nationale d'ArgentineMessi a écrit une lettre d'adieu à l'équipe nationale d'Argentine8 octobre 10:03Les fans argentins ont surpris tout le monde lors du dernier match de Messi (vidéo)Les fans argentins ont surpris tout le monde lors du dernier match de Messi (vidéo)8 octobre 09:28Lionel Messi adresse un message vidéo émouvant avant le match contre le BéninLionel Messi adresse un message vidéo émouvant avant le match contre le Bénin6 octobre 21:28Les jeunes étoiles justifient la confiance : l'Argentine écrase la BolivieLes jeunes étoiles justifient la confiance : l'Argentine écrase la Bolivie1 octobre 10:38Lionel Messi met fin à sa carrière internationaleLionel Messi met fin à sa carrière internationale6 octobre 11:37Lionel Scaloni : L'équipe nationale d'Argentine ne sera plus jamais la même sans Lionel MessiLionel Scaloni : L'équipe nationale d'Argentine ne sera plus jamais la même sans Lionel Messi4 octobre 13:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis