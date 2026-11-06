L'ère des applications isolées est-elle révolue ? Une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire directement dans les chats Telegram

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L'ère des applications isolées est-elle révolue ? Une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire directement dans les chats Telegram

L'équipe de Telegram, dans la mise à jour 13.2 de l'application, a officiellement présenté une nouvelle fonctionnalité appelée HTMLBubbles , qui devrait marquer un véritable tournant dans le monde de la programmation et des services numériques. Grâce à cette innovation technologique, les utilisateurs peuvent désormais lancer instantanément des éléments interactifs basés sur HTML, CSS et JavaScript directement dans les messages de chat, sans ouvrir de page web séparée ou de fenêtre supplémentaire.

Cette mise à jour accélère le processus par lequel Telegram passe du statut de simple messagerie à celui de « super-application » (SuperApp) englobant tous les aspects de la vie quotidienne.

Comment Telegram est-il devenu un centre de services numériques ?

Récemment, les chats et les groupes sont devenus non seulement des espaces de communication, mais aussi des écosystèmes commerciaux et de divertissement à part entière. Cette évolution est clairement visible dans 4 domaines principaux :

  • Jeux et phénomène Web3 : Des mini-applications comme Notcoin, Hamster Kombat et Blum ont attiré des millions de personnes. Les utilisateurs peuvent jouer, gagner des cryptomonnaies et gérer leurs actifs numériques sans quitter l'application ;

  • Commerce électronique et services : Il n'est plus nécessaire de créer un site web complexe ou une application mobile distincte pour les boutiques et les points de service. Il est possible de commander des repas, appeler un taxi, acheter des vêtements et des appareils électroniques, et réserver des billets directement dans le chat ;

  • Paiements et écosystème TON : Le portefeuille virtuel (Wallet) entièrement intégré à la messagerie et la blockchain TON permettent d'effectuer des paiements internes en quelques secondes. Le système Telegram Stars, introduit spécifiquement pour la vente de produits numériques, a encore simplifié les processus financiers ;

  • Outils de travail et productivité (Utilities) : Les gestionnaires de tâches, les calendriers interactifs, les sondages et les assistants basés sur l'IA fonctionnent directement dans la fenêtre de discussion, augmentant ainsi la productivité au travail.

Quels sont les avantages pour les utilisateurs et les entreprises ?

Les nouvelles fonctionnalités de la messagerie offrent de grands avantages aux acteurs du marché numérique :

  • Rapidité et économie de mémoire : Il n'est pas nécessaire de saturer la mémoire du smartphone en téléchargeant des dizaines d'applications différentes — toutes les fonctions nécessaires s'ouvrent instantanément dans une seule application ;

  • Solution économique pour les entreprises : Au lieu de développer et de promouvoir un logiciel coûteux séparé pour iOS ou Android, créer une mini-application dans Telegram est à la fois moins cher et garantit un accès à une audience déjà prête.

Quelles sont les mini-applications et bots Telegram que vous utilisez le plus actuellement ?

TelegramHTMLBubblesTONTelegram StarsSuperApp
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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