Des Ouzbeks arrêtés aux États-Unis pour organisation de courses de rue

Lors d'une descente contre les courses de rue illégales dans l'Ohio, aux États-Unis, un groupe d'Ouzbeks a été arrêté par les forces de l'ordre. L'incident s'est produit près du célèbre stade Paycor à Cincinnati.

Selon le média local WCPO, la sécurité du stade a signalé à la police vers minuit que des manœuvres dangereuses et des courses illégales impliquant des voitures avaient lieu dans la zone.

Les forces de l'ordre arrivées sur les lieux ont arrêté six personnes. Les documents judiciaires indiquent qu'elles sont toutes citoyennes d'Ouzbékistan.

Selon les enquêteurs, Temur Nurmatov, 28 ans, est accusé d'avoir organisé des courses de dragster illégales et d'intrusion sur une propriété privée. Il aurait effectué des manœuvres dangereuses dans une Ford Mustang, laissant des traces spécifiques sur l'asphalte en faisant crisser ses pneus.

Il a été rapporté que l'unité de drones de la police l'a surveillé pendant près d'une demi-heure.

De plus, Madina Esenova, 19 ans, Bekdillo Hamidullayev, 23 ans, Dilmurod Nurmatov, 21 ans, Ahmadjon Valiyev, 28 ans, et Mumtozaxon Zaburova, 23 ans, sont soupçonnés d'être entrés illégalement dans l'enceinte du stade.

Lors de l'opération, cinq véhicules ont été mis en fourrière. Les forces de l'ordre ont également relevé de nombreuses traces de pneus laissées par des donuts dangereux effectués autour des portes du stade.

L'incident a également attiré l'attention des autorités municipales. Quelques heures plus tard, le comité de sécurité publique du conseil municipal de Cincinnati a approuvé un projet de résolution prévoyant de nouvelles mesures strictes contre les courses de rue illégales.

Selon la proposition, les participants à de telles courses pourraient encourir une amende de 1 250 $ pour une première infraction et jusqu'à 2 500 $ en cas de récidive. En outre, la confiscation des véhicules impliqués pour une durée allant jusqu'à six mois est prévue.