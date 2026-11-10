Une femme change la couleur de ses yeux pendant sa grossesse pour que son enfant naisse avec des yeux bleus

Sur les réseaux sociaux russes, l'affirmation inhabituelle d'une jeune femme a suscité de vifs débats. Elle prétend avoir subi une opération de changement de couleur des yeux pendant sa grossesse, espérant ainsi que son futur enfant naisse avec des yeux bleus. Selon elle, de tels changements dans l'organisme de la mère pourraient influencer l'ADN de l'enfant à naître.

Il est connu qu'il existe aujourd'hui plusieurs méthodes cosmétiques et chirurgicales permettant de modifier la couleur des yeux. Parmi elles, on trouve l'implantation d'iris artificiels, les traitements au laser et la kératopigmentation.

Par exemple, il est dit qu'il est possible de transformer des yeux marron en yeux bleus en réduisant le pigment mélanique à la surface de l'iris grâce au laser. Une telle procédure peut durer environ 20 secondes. Une autre méthode moderne est la kératopigmentation, ou « tatouage de la cornée ». Elle repose sur la coloration de la cornée à l'aide d'équipements spéciaux et de pigments biologiquement compatibles.

Cependant, la question principale est la suivante : est-il possible de transmettre cette caractéristique à un enfant à naître en changeant la couleur de ses propres yeux ?

Selon une jeune esthéticienne russe ayant récemment changé la couleur de ses yeux, c'est possible. Lors d'un entretien avec un médecin dans un podcast populaire, elle a affirmé avoir effectué cette procédure pendant sa grossesse pour que son enfant naisse avec des yeux bleus. La femme était convaincue que son propre ADN s'adapterait automatiquement à sa nouvelle couleur d'yeux.

Bien que l'animateur du podcast ait écouté ses propos avec calme, ces déclarations ont suscité un grand intérêt et des réactions humoristiques sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont critiqué les affirmations de la femme, laissant des commentaires ironiques.

Ainsi, l'affirmation de la jeune femme selon laquelle il est possible d'influencer l'apparence de son enfant en changeant la couleur de ses yeux a provoqué des plaisanteries et des débats sur Internet. En réalité, la couleur des yeux est déterminée par des caractéristiques génétiques. Les changements cosmétiques chez les parents ne modifient pas l'ADN de l'enfant.