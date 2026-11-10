Le ciel fermé, des explosions retentissent : que s'est-il passé dans la capitale de l'Arabie saoudite ?

Mardi matin, de fortes explosions successives ont été entendues à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Selon le journal Arab Journal, citant l'Agence France-Presse (AFP), ces explosions inattendues ont suscité une vive inquiétude dans la ville et ses environs. Suite à l'incident, un aéroport important situé dans la région orientale du Royaume a été fermé d'urgence. Vols suspendus : données de Flightradar24 Selon les données du portail de suivi du trafic aérien international Flightradar24, l'aéroport international Roi-Fahd, situé dans l'est de l'Arabie saoudite, a temporairement suspendu toutes ses opérations. Des dizaines de vols à l'arrivée et au départ ont été annulés ou déroutés vers d'autres destinations.

Pour l'instant, Riyad n'a pas encore fourni de déclaration officielle détaillée sur la cause exacte des explosions ni sur les raisons de la suspension du trafic aérien. Selon les analyses des médias, cet événement pourrait être lié à de nouvelles attaques de drones ou de missiles menées par les forces armées yéménites (Houthis) en réponse à la campagne militaire et au blocus imposés par l'Arabie saoudite. Paramètres de l'événement Informations provenant de sources officielles et ouvertes Date et lieu de l'incident Mardi matin, Riyad, capitale de l'Arabie saoudite Signe principal Série de fortes explosions entendues à travers la ville Restrictions aériennes Dans la région orientale Aéroport international Roi-Fahd fermé Sources AFP, Arab Journal, service de surveillance Flightradar24 Cause probable Attaques de missiles et de drones par les forces armées yéménites (Houthis) Situation actuelle Les autorités officielles mènent une enquête, la sécurité aérienne a été renforcée « Les explosions dans la capitale saoudite et la fermeture immédiate d'un grand aéroport indiquent que les systèmes de défense aérienne du Royaume ont été placés en état d'alerte maximale. » Cible des Houthis : menace sur les sites stratégiques et économiques Ces derniers jours, les Houthis yéménites ont considérablement intensifié leurs attaques contre les aéroports, les bases militaires et les infrastructures économiques stratégiques sur le territoire saoudien. Ils justifient ces frappes comme une mesure de réponse légitime aux actions militaires et au blocus menés par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre le peuple yéménite.