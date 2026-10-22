Une mère et sa fille partagent une mèche de cheveux blancs identique : une ressemblance unique qui fascine

La présentatrice nigériane Elma Godwin et sa deuxième fille sont nées avec une particularité génétique unique. Toutes deux ont une mèche de cheveux blancs située exactement au même endroit sur le front. Cette ressemblance inhabituelle a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux.

Elma explique qu'elle vit avec cette mèche blanche depuis sa naissance. Cette caractéristique, liée à un manque de pigmentation dans une zone précise des cheveux, est appelée poliose. Jusqu'à ses 24 ans, la présentatrice n'avait jamais rencontré quelqu'un qui lui ressemble. Ce n'est qu'en voyant des personnes ayant la même particularité sur les réseaux sociaux qu'elle a compris qu'elle n'était pas seule.

Cependant, l'événement le plus surprenant de sa vie s'est produit à la naissance de son deuxième enfant. Avant même que le cordon ombilical ne soit coupé, Elma a remarqué les cheveux du bébé. La petite fille est née avec une mèche blanche au même endroit sur le front, tout comme sa mère.

Comme sa fille aînée ne présentait pas ce signe, l'apparence unique du nouveau-né a également stupéfié le personnel médical présent lors de l'accouchement.

Après cet événement, la présentatrice a lancé un appel aux personnes ayant la même particularité physique, les encourageant à ne pas avoir honte de leur singularité et à ne pas la cacher.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas été indifférents à cette histoire. Certains ont écrit que l'événement les avait profondément touchés, tandis que d'autres ont souligné que la petite fille ne se sentirait jamais seule en grandissant, car elle a sa mère à ses côtés qui partage la même particularité.