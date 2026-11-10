Grand scandale d'espionnage : Le patron de Nvidia soupçonné d'une liaison avec une agente chinoise

Nvidia, leader incontesté de la révolution de l'intelligence artificielle, fait face à la plus grave crise de sécurité de son histoire. Selon le prestigieux journal britannique The Financial Times, le conseil d'administration de l'entreprise a ouvert une enquête interne officielle sur la possibilité que le PDG Jensen Huang soit devenu la cible d'une opération de renseignement à grande échelle des services secrets chinois.

Cette affaire, qui a secoué la Silicon Valley et le marché mondial des puces, a déjà attiré l'attention du FBI et du Congrès américain.

Les aveux officiels de Huang et la piste de Singapour

Selon le Financial Times, Jensen Huang a envoyé une lettre spéciale à l'équipe de l'entreprise, admettant ouvertement avoir eu des relations personnelles extraconjugales. Il a assumé l'entière responsabilité de la situation et a présenté ses excuses sincères à sa famille et aux employés de l'entreprise. Dans le même temps, le conseil d'administration de Nvidia a souligné que Huang coopérait pleinement à l'enquête et qu'il conserverait son poste pour le moment.