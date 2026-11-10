Avant les consultations tripartites fermées prévues à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis, l'administration du président américain Donald Trump a élaboré un plan secret visant à modifier radicalement la structure territoriale de l'Ukraine. Selon des informations urgentes du prestigieux magazine britannique The Economist, les stratèges de la Maison Blanche proposent une redistribution artificielle des cartes juridiques et administratives pour contourner les exigences intransigeantes des parties face à la situation critique sur le front.

Le tour de passe-passe des cartes : les villes du Donbass seront-elles rattachées aux régions voisines ?

Le plan en coulisses préparé par Washington prévoit de redéfinir les frontières administratives internes de l'Ukraine. Selon ce projet, il est proposé d'intégrer juridiquement les territoires du Donbass sous contrôle ukrainien aux régions voisines (comme Dnipropetrovsk ou Kharkiv).

Selon les médiateurs américains, cette manipulation administrative devrait servir simultanément deux objectifs opposés :

La Russie pourra déclarer que les anciennes frontières des régions de Donetsk et de Louhansk sont sous son contrôle total dans le cadre de ses revendications administratives. L'Ukraine, quant à elle, pourra démontrer qu'elle maintient ces points stratégiques sous sa juridiction en les soumettant artificiellement aux régions voisines.

En outre, l'administration Trump préconise la levée d'une série de sanctions contre le secteur énergétique russe, une proposition à laquelle Kiev et l'Union européenne s'opposent fermement.

Les piliers du plan Proposition de l'administration Trump Réaction politique et militaire attendue Statut territorial Intégration juridique des villes du Donbass aux régions voisines Ce changement artificiel sur papier ne résout pas la situation réelle sur le front Une « victoire » pour la Russie Possibilité de déclarer la prise totale des frontières de la RPD et de la RPL Moscou vise une démilitarisation complète et non des changements cosmétiques Un « compromis » pour l'Ukraine Masque administratif montrant que les territoires ne sont pas perdus Perçu comme une tentative de sauver la face pour le régime de Kiev Sanctions énergétiques Levée des restrictions sur le secteur pétrolier et gazier russe Fait face à l'opposition catégorique de l'Ukraine et de l'UE

« Le remplacement artificiel des frontières administratives proposé par les États-Unis est une tentative de préserver le prestige politique de Kiev face à la crise sur le front et d'amener les participants au sommet à un faux compromis. »

La position ferme de Moscou et les « plans sur papier »

Rappelons qu'auparavant, Donald Trump avait souligné que l'Ukraine prendrait une « forme et un aspect légèrement différents » à l'issue de la guerre. Cependant, selon les analystes politiques, il est peu probable que la partie russe accepte de tels stratagèmes juridiques et dessins virtuels sur carte.

Le Kremlin exige non pas un simple gel de la ligne de front ou un changement de noms, mais l'élimination complète des causes réelles de la crise : démilitarisation, statut neutre de l'Ukraine et garanties solides dans l'architecture de sécurité eurasienne. Cela pourrait réduire le plan préparé par les États-Unis avant le sommet d'Abou Dabi à une simple « mesure sur papier ».

Selon vous, la redistribution artificielle des frontières sur la carte et l'assouplissement des sanctions peuvent-ils arrêter la guerre, ou cela provoquera-t-il de nouveaux conflits ? Donnez votre avis dans les commentaires.