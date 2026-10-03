Une femme raconte les changements dans sa vie après avoir perdu plus de 76 kg

Christie, une créatrice de contenu britannique de 28 ans, a raconté les grands changements survenus dans sa vie après avoir perdu plus de 12 stones, soit près de 76 kilogrammes. Elle souligne que certains hommes qui ne lui prêtaient aucune attention auparavant ont commencé à l'inviter à sortir, et que l'attitude des inconnus a également changé.

Au plus fort de son poids, Christie faisait une taille 54 (26 UK). Lorsqu'elle travaillait de nuit, elle commandait de grandes portions de plats préparés et évitait même de marcher les 10 minutes nécessaires pour se rendre à l'arrêt de bus. Dans l'avion, elle avait besoin d'une rallonge pour sa ceinture de sécurité.

Christie a décidé de changer de vie après que ses médecins lui ont dit qu'elle pourrait ne pas vivre jusqu'à 40 ans si elle continuait sur cette voie. Elle a d'abord perdu environ 10 stones par des méthodes naturelles, puis, lorsque le processus a ralenti, elle a eu recours à des injections amaigrissantes.

Elle indique peser désormais environ 15 stones 13 livres et porter une taille 44/46 (16/18 UK).

« Je remarque que les gens sont beaucoup plus respectueux et gentils avec moi maintenant. Ils ne m'ignorent plus comme avant. Je l'ai très bien remarqué », a déclaré Christie.

Elle a particulièrement remarqué le changement dans le domaine des rencontres. Certains hommes qui la connaissaient auparavant ont manifesté de l'intérêt pour nouer une relation avec elle après sa transformation physique.

Christie a eu des problèmes de poids depuis l'enfance. À 9 ans, elle a participé aux séances de Weight Watchers pour enfants en surpoids. Plus tard, elle a essayé Slimming World, le régime keto, ainsi que les régimes à base de soupe et de pamplemousse.

Elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et a récemment reçu un diagnostic de TDAH. Christie a expliqué que cette compréhension l'a aidée à mieux cerner ses anciennes habitudes alimentaires.

À son poids le plus élevé, elle mangeait souvent par ennui ou pour se réconforter. Son alimentation était riche en pizzas, plats chinois, chocolat, chips, sucreries, kebabs et frites.

Son poids affectait également sa vie quotidienne. Elle évitait les escaliers, n'aimait pas marcher sur de longues distances et ne pouvait pas monter dans certaines attractions des parcs d'attractions car le dispositif de sécurité ne convenait pas. Dans l'avion, elle utilisait une rallonge de ceinture.

Des examens ont révélé une stéatose hépatique (foie gras). On lui a recommandé une chirurgie bariatrique et elle a suivi une thérapie en préparation, mais elle a finalement renoncé à l'opération pour tenter une nouvelle fois de réussir par elle-même.

Elle a d'abord perdu près de deux stones grâce au régime keto, puis est passée à une alimentation plus saine et équilibrée. Elle a commencé à marcher davantage, à cuisiner des plats sains à la maison avec sa famille, et son activité quotidienne a augmenté après son déménagement à Toronto.

Plus tard, l'utilisation d'injections amaigrissantes a suscité des critiques de la part de certains abonnés. Christie a répondu qu'elle avait perdu 10 stones par elle-même et qu'elle avait ressenti le besoin d'une aide supplémentaire lorsque son poids a stagné.

Elle souligne qu'elle est toujours confrontée à des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, mais que les messages de soutien sont beaucoup plus nombreux.

Christie a confié qu'il n'a pas été facile d'accepter son changement physique. Parfois, elle choisit encore des vêtements à sa taille d'autrefois avant de réaliser qu'ils ne lui vont plus.

Vivant désormais à Bournemouth, Christie marche autant que possible, fait de la natation et essaie de manger équilibré. En même temps, elle ne se prive pas totalement de ses plats préférés.

Elle documente son parcours de transformation sur les réseaux sociaux depuis 2021. Pour Christie, le plus grand résultat n'est pas la perte de poids, mais le fait d'avoir pu changer radicalement sa vie.

« J'ai perdu 10 stones alors que j'étais loin de ma famille. J'ai dû changer complètement ma vie. Je suis fière d'avoir réussi », a-t-elle déclaré.