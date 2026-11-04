Ouverture d'une salle de sport pour femmes en Inde : s'entraîner librement en hijab et en burqa

À Coimbatore, dans l'État du Tamil Nadu en Inde, une femme nommée Shabana a ouvert une salle de sport exclusivement réservée aux femmes. Ici, les musulmanes peuvent s'entraîner librement, même vêtues de leur tenue quotidienne comme le hijab ou la burqa.

Selon la BBC, Shabana a été poussée à prendre cette décision par ses propres problèmes de santé et l'impossibilité de trouver une salle de sport réservée aux femmes. Elle a raconté qu'à une époque où son poids dépassait les 140 kilos, elle avait cherché des salles dans sa région pour perdre du poids, mais n'avait trouvé aucun espace dédié uniquement aux femmes.

Par la suite, elle a commencé à s'entraîner dans une salle mixte, puis a entamé une carrière de coach. Après avoir acquis plusieurs années d'expérience, elle a décidé d'ouvrir sa propre salle de sport.

Le centre créé par Shabana est ouvert à toutes les femmes. Cependant, comme il est situé dans un quartier à majorité musulmane, il est particulièrement populaire auprès des femmes musulmanes. La salle est gérée exclusivement par des femmes et les séances sont organisées tout au long de la journée.

Ici, les femmes ne font pas seulement de l'exercice physique, elles reçoivent également des conseils sur une alimentation saine. Plutôt que des machines coûteuses, la salle privilégie des équipements simples et des exercices au sol.

Shabana ne cache pas avoir rencontré diverses résistances lors du lancement de son activité. Malgré cela, avec le soutien de son mari et de sa famille, elle a atteint son objectif. Aujourd'hui, en plus d'être coach, elle participe à des compétitions d'haltérophilie.

L'une des adhérentes a déclaré avoir commencé les entraînements après avoir subi trois césariennes et avoir perdu 13 kilos. Elle souligne que cet endroit permet non seulement de rester en bonne santé, mais aussi d'échanger avec d'autres femmes et d'évacuer le stress quotidien.