Un cochon volant prive un village chinois d'électricité pendant plus de 10 heures

Dans la province chinoise du Sichuan, un fermier tentant de transporter un cochon vivant à l'aide d'un drone télécommandé a rencontré un problème inattendu. L'appareil, une fois en vol, s'est emmêlé dans des lignes à haute tension. Résultat : non seulement le cochon est resté suspendu dans les airs pendant plusieurs heures, mais tout un village s'est retrouvé privé d'électricité.

Ce genre d'incident n'arrive pas tous les jours. Cependant, cet événement n'est pas une plaisanterie et démontre que la méthode de transport inhabituelle du fermier a engendré de graves problèmes.

Un fermier a décidé de transporter ses cochons par drone

L'incident a une fois de plus mis en lumière les conséquences imprévues de l'utilisation des technologies modernes. Le fermier, que l'on pourrait qualifier de « berger moderne », a imaginé une méthode unique pour transporter ses cochons vers un abattoir voisin.

Selon lui, charger les animaux dans des camions prenait trop de temps et le processus était assez laborieux et inconfortable. C'est pourquoi il a décidé d'attacher les cochons à un drone télécommandé de grande capacité pour les transporter par voie aérienne jusqu'à l'abattoir.

À première vue, cette méthode pouvait sembler être un moyen pratique d'économiser du temps et de l'argent. Mais le plan du fermier n'a pas fonctionné comme prévu.

Alors que le drone effectuait son premier vol vers l'abattoir, il s'est emmêlé dans des lignes électriques à haute tension. En conséquence, le cochon attaché à l'appareil est resté suspendu dans les airs pendant plusieurs heures. Le problème le plus grave était que l'incident a également provoqué une coupure de courant dans tout le village.

12 personnes mobilisées pour rétablir l'alimentation électrique

Le fermier, tentant de dégager le drone des lignes électriques, n'a pas pu résoudre le problème seul. Finalement, il a dû contacter la compagnie responsable de l'approvisionnement en électricité pour demander l'aide de spécialistes.

Douze spécialistes ont été mobilisés pour rétablir l'alimentation électrique du village. Ils ont travaillé pendant plus de dix heures pour réparer le réseau électrique de la zone.

Selon les premières estimations, environ 10 000 yuans, soit environ 1 400 dollars, ont été dépensés pour réparer les dommages causés au réseau électrique.

Ainsi, l'expérience menée dans le but d'économiser du temps et des coûts a causé au fermier des soucis supplémentaires et des pertes financières. De plus, tout un village est resté sans électricité pendant une longue période.

L'excuse du fermier ne l'a pas exonéré de sa responsabilité

Le fermier a déclaré aux employés de la compagnie d'électricité que le drone s'était emmêlé dans les câbles en raison d'une visibilité limitée causée par les conditions météorologiques.

Cependant, cette explication n'a pas suffi à l'exonérer de sa responsabilité. Selon les résultats de l'enquête menée après l'incident, le fermier a été reconnu coupable d'avoir fait voler un drone dans une zone interdite et d'avoir surchargé l'appareil au-delà de la limite autorisée.

Cette situation a montré qu'il est nécessaire de prendre en compte non seulement les capacités techniques, mais aussi les règles de vol et les exigences de sécurité lors de l'utilisation de drones.

L'utilisation de drones se développe dans les zones montagneuses

En expliquant ses actions, le fermier de la province du Sichuan a souligné que le relief montagneux de la région rendait le transport des cochons par véhicule très difficile. Selon lui, l'utilisation d'un drone permettait d'économiser beaucoup de temps et d'argent.

En effet, les médias chinois ont rapporté que les drones agricoles sont de plus en plus utilisés pour transporter des animaux vivants dans les régions montagneuses du pays.

De telles technologies peuvent faciliter le transport dans des zones difficiles d'accès. Cependant, cet événement a également montré combien il est important de respecter les règles de sécurité et d'évaluer correctement les capacités de l'appareil lors de l'introduction de nouvelles méthodes.

Le projet du fermier de transporter un cochon par voie aérienne s'est transformé en un incident inhabituel qui a privé tout un village d'électricité. En fin de compte, la méthode imaginée pour gagner du temps a entraîné des coûts supplémentaires, de longs travaux de réparation et des problèmes inattendus.